شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج قبل سن 21 يزيد من خطر إدمان المشروبات الكحولية.. "للكبار فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لا يوجد سن معين للزواج، فهناك من يفضلون الزواج فى العشرينات ومنهم من يفضل الزواج فى الثلاثينات وغيرها، ولكن وجدت دراسة أن أولئك الذين يتزوجون قبل سن 21 عامًا أكثر عرضة للإصابة بمشكلة الافراط فى شرب الكحول، وقام الأكاديميون بتقييم الحالة الزوجية وعادات الكحول لحوالي 1000 شخص كانوا مستعدين وراثيا لتطوير شكل من أشكال إدمان الكحول.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، أظهرت النتائج أن أولئك الذين تزوجوا صغارًا كانوا أكثر عرضة للإفراط في الشرب من أولئك الذين تزوجوا في سن أكثر نضجًا، ووجدت دراسات سابقة أن الزواج يمكن أن يحمي من تعاطي الكحول، ولكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذا ينطبق فقط على كبار السن.

وأصبح الزواج من الشباب أمرًا شائعًا للغاية في المملكة المتحدة ، حيث تم خطف أقل من 1700 شخص في سن المراهقة في عام 2019، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع منتصف القرن الماضي ، حيث تزوج أكثر من 60،000 بريطاني قبل عيد ميلادهم العشرين في عام 1950.

تتزوج النساء البريطانيات الآن ، في المتوسط ​​، من العمر 35 عامًا بينما لا يتم ربط الرجال حتى سن 38 عامًا ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

قالت ربيكا سميث ، طالبة دكتوراه في جامعة فرجينيا كومنولث في الولايات المتحدة ، مؤلفة الدراسة: "في عينة من الشباب ، وجدنا أن الزواج لم يكن حماية بشكل موحد من إساءة استخدام الكحول.

Advertisements

في الواقع ، وجدنا أن الزواج المبكر (أي في سن 21) بدا أنه يزيد من خطر تعاطي الكحول بين الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي أعلى.

"وهكذا ، فإن الزواج المبكر ليس له نفس المنفعة الوقائية من حيث التخفيف من الاستعدادات الجينية التي لوحظت للزواج في وقت لاحق في مرحلة البلوغ".

يعتقد الباحثون أن العلاقة يمكن تفسيرها من خلال النظر في العوامل المختلفة التي يواجهها الشباب عند مقارنتها بالأزواج الأكبر سنا.

تقول سميث إن الشرب العرضي المفرط ، المعروف أيضًا باسم الشرب المفرط - قد يكون أعلى في الأزواج الصغار لأن "الأفراد الذين يتزوجون صغارًا قد لا يكونون أفضل تأثير على بعضهم البعض".

وقالت: "عندما عدنا للتفكير في ما نعرفه عن التطور وعلم النفس التنموي ، كانت نتائجنا أكثر منطقية، تميل أحداث الحياة التقليدية ، مثل الزواج والأبوة ، إلى حدوثها خلال فترات معينة من الحياة.