شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة مهمة لتحسين صحة شرايين القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى الأنسجة المختلفة في الجسم، و عندما تتراكم اللويحات ويثبط تدفق الدم ، يمكن أن تؤدي هذه الشرايين المسدودة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، لذلك يجب الحفاظ على صحة الشرايين من خلال الطرق الطبيعية وحسب ما ذكره موقع fishertitus فهى:

1: نبات الهليون

يعتبر الهليون من أفضل الأطعمة لتنظيف الشرايين، ممتلئ بالألياف والمعادن ، فهو يساعد على خفض ضغط الدم ومنع تجلط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية، و يعمل داخل الأوردة والشرايين لتخفيف الالتهابات التي قد تكون تراكمت بمرور الوقت، إنه يعزز إنتاج الجسم من الجلوتاثيون ، وهو مضاد للأكسدة يحارب الالتهاب ويمنع الأكسدة الضارة التي تسبب انسداد أو انسداد الشرايين.

كما يحتوي على حمض ألفا لينوليك وحمض الفوليك، مما يمنع تصلب الشرايين.

2: الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تقليل الكوليسترول "الضار" وزيادة "الكوليسترول الجيد"ويساعد على تعزيز صحة الشرايين وحماية القلب والاوعية الدموية.

3: البروكلي

يمكن للبروكلي منع انسداد الشرايين لأنه غني بفيتامين ك ، والذي يمنع الكالسيوم من إتلاف الشرايين، يمنع البروكلي أيضًا أكسدة الكوليسترول وهو مليء بالألياف ، مما يخفض ضغط الدم ويقلل من الإجهاد.

4: الأسماك الدهنية

Advertisements

الأسماك الدهنية "الماكريل والسلمون والسردين والرنجة والتونة " غنية بالدهون الصحية ، والتي يمكن أن تساعد على تعزيز صحة الشرايين، كما تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 على زيادة الكوليسترول "الجيد" مع تقليل مستويات الدهون الثلاثية وتقليل التهاب الأوعية الدموية وتكوين جلطات الدم في الشرايين ويمكن أن تخفض ضغط الدم.

5:المكسرات

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين E والألياف والبروتين، وبعض الفيتامينات التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتدعم الشرايين.

6:زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بحمض الأوليك الأحادي غير المشبع ، وهو حمض دهني أساسي يخفض الكوليسترول "الضار" ويزيد الكوليسترول "الجيد"و غني بمضادات الأكسدة ، وهو من أكثر الزيوت الصحية المستخدمة في الطبخ أو الضمادات.

7: البطيخ

يعتبر هذا الصيف المفضل مصدرًا طبيعيًا رائعًا للحمض الأميني L-citrulline ، والذي يعزز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسمن ويتسبب أكسيد النيتريك في استرخاء الشرايين ، ويقلل الالتهاب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، و يساعد البطيخ أيضًا على تعديل الدهون في الدم ويقلل من تراكم دهون البطن. يقلل الدهون في منطقة البطن من خطر الإصابة بأمراض القلب.

8: الكركم

وهو مضاد للالتهابات حيث يحتوي الكركم أيضًا على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد على الحفاظ على مستويات صحية من الهموسيستين ، والتي يمكن أن تسبب تراكم اللويحات وتلف الأوعية الدموية بكميات زائدة.