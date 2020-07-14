مودل روز تُصارح جمهورها وتكشف حقيقة تكبير "صدرها"

عبّرت السعودية مودل روز، عن استيائها من حديث بعضهم عن كرهها للجسم العربي، موضحة بأنها تقصد كره الجسم العربي مع التجميل، إلا أن الجسم العربي الطبيعي الذي يتمناه الجميع يكون شبيها بزجاجة "الكوكاكولا" ممشوق القوام المخصر.وردّت مودل روز، للمرة الأولى على إجرائها عملية تجميل "سيليكون" لتكبير صدرها وذلك في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" قائلة إن الهدف دائمًا هو انتقادها والهجوم عليها، لافتة إلى أنها كلما تحدثت عن تجميل وخلافه يقال إنها أجرت عمليات تجميل.

تابعت مودل روز قائلة: "اللي يقول إنتي مسوية خشمك إنتي مسوية صدرك إنتي مسوية جسمك.. سؤال.. مو كل من طلع من الزبالة واتكلم إن روز مسوية تجميل تصدقونه.. على أي أساس جيبوا إثبات إن روز مسوية تجميل".

وأردفت مودل روز قائلة: "أنا ما أنكر إني مسوية شفايفي إني مسوية تحت عيني إني مسوية بوتوكس حدي وآخري وإذا بسوي تجميل بسوي وها أنا قاعدة بقول إني بدور على حد عشان أسوي تجميل للجفن المبطن.. وعادي مو خايفة لإن كل الناس يسوون تجميل".

واستطردت مودل روز قائلة: "أحس تو ماتش مو من كبر صدري عشان تقرر إن هو تجميل ولا عشان واحد زبال طلع قال إن روز مسوية تجميل بصدرها صار هو الخبرة طيب جيبلي إثبات.. للأمانة ما كنت ابي أتكلم عن هالمواضيع بس تخيلوا حد ييجي يتكلم إنتي فيكي ومو فيكي وجمالك فيك ويحط فيك النون وما يعلمون والواحد مهما سكت إلا ويطلع عن صمته".

وبيّنت مودل روز قائلة: "مع إني أكتر من مرة قلت بلقاءت إني مو مسوية شيء ولكن بيتكلمون كإن عندهم دلائل يااخي عندكن دلائل طلعين ولا إمعة كل واحد قال عاملة تجميل تصدقونه"، موضحًة الأمر بشأن صدرها البارز قائلًة أن هناك رياضة صدر تبرز العضلات وهذا يتضح مع الشباب عندما يقومون بممارسة رياضة الصدر وتظهر لهم عضلات.

أكدت أنها تقوم برياضات الصدر منذ أن كانت في الثانوية وهي في السعودية، وكان أبناء عمومتها وإخوانها وأبناء خالتها يضحكون عليها بسبب ممارستها الرياضة، مردفة أن هناك تمارين كثيرة لعضلة الصدر، وتابعت: "على فكرة أنا مقاسي 32 بي يعني لأنكم تشوفون بالشاشة ترونني أكبر ولكن على الطبيعة ترون أني بتيت".

وأشارت إلى أن بعضهم قد يعدّ حديثها "قلة أدب"، مضيفة: "انتوا قاعدين تحطون الجمل بصريح العبارة في الكومنتات مو قلة أدب إنكم تكتبون فأنا لازم أرد عليكم بنفس المستوى.. وأتوقع إن هالعينات اللي تنتقد ما يشوفون سنابات لإنهم يشوفون الشين ما يحبون يشوفون الزين".

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واختتمت قائلة: "انتوا متابعيني لو شوفتوا حد قال تجميل اصفقوه على فمه واقلعوا عينه بفيديوهاتي.. أنا طالبعة بالسوشال ميديا في 2012 بسوي تجميل وأنا فطوطة لسه.. ولو بسوي تجميل بقول وهصور وأنا في غرفة العمليات سيلفي.. وبكده أكون بردت خاطري وقلت الكلام اللي أحس إني كاتمته بصدري سنين أبي أقوله".

يُذكر أن مودل روز ردّت مؤخرًا اتهام بعضهم لها بأنها اشترت صمت الناس عليها أمام ما تقدمه من رقصات غير مفيدة للجمهور وتمتعها بعدد كبير من المتابعين دون تقديم محتوى من خلال "الفولو" لإنهاء الجدل بشأنها.

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