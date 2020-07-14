شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انتشار عدوى الأسنان على كامل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم الناس في المقام الأول، لن يتفقوا على أن عدوى الأسنان يمكن أن تنتشر إلى الجسم، وإذا كنت واحدًا من هؤلاء ، يجب أن تقرأ التقرير التالى. مشاكل الأسنان أو اللثة شائعة ونعاني منها جميعًا تقريبًا على الأقل في حياتنا، و غالبية الناس لا يأخذون مشاكل الأسنان على محمل الجد إلا عند فوات الأوان، وصحة الفم مهمة مثل الحفاظ على صحة أجزاء الجسم الأخرى.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يشار إلى عدوى الأسنان بأنها حالة تتراكم فيها البكتيريا أو الصديد داخل اللثة أو الأسنان، وتحتاج إلى مساعدة طبية في الوقت المناسب وإلا فإنه يمكن أن ينتشر في الجسم وتسبب مضاعفات قاتلة.



المشاكل الناجمة عن عدوى الأسنانتحدث التهابات الأسنان عندما تدخل البكتيريا تحت خط اللثة ويتم جمعها على شكل صديد، وقد تشعر بالألم أو الحساسية بسبب ذلك، تخيل الصديد أو البكتيريا التي تدخل إلى جانب الطعام ، وسوف تنتشر إلى الجسم بأكمله، وإذا لم يتم علاج التهاب الأسنان في الوقت المناسب ، فقد يسبب مشاكل خطيرة مثل: المشاكل الناجمة عن عدوى الأسنانتحدث التهابات الأسنان عندما تدخل البكتيريا تحت خط اللثة ويتم جمعها على شكل صديد، وقد تشعر بالألم أو الحساسية بسبب ذلك، تخيل الصديد أو البكتيريا التي تدخل إلى جانب الطعام ، وسوف تنتشر إلى الجسم بأكمله، وإذا لم يتم علاج التهاب الأسنان في الوقت المناسب ، فقد يسبب مشاكل خطيرة مثل:

التهاب العظم والنقي: هى عدوى في عظام السن

خثار الجيوب الأنفية الكهفي: عدوى في الأوعية الدموية

الخراج شبه البلعومي: عدوى في الجزء الخلفي من فمك.

الإنتان: عدوى الدم

التهاب النسيج الخلوي: نوع من عدوى الجلد

في حالة عدم وجود علاج لفترة أطول ، قد تنتشر التهابات الأسنان في الوجه والرقبة مما يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

علامات وأعراض انتشار عدوى الأسنان إلى الجسم

على الرغم من أنها حالة نادرة حيث تؤثر عدوى الأسنان على أجزاء الجسم الأخرى ولكن يمكن أن تحدث في بعض الحالات وتتسبب في عواقب صحية تهدد الحياة، وإذا كنت تعاني من الأعراض المذكورة أدناه مع ألم الأسنان ، فهذا يشير إلى أن عدوى الأسنان قد انتشرت إلى الجسم:

تورم في الخدين والوجه والرقبة.

ألم حاد في اللسان والفم.

حكة وحرق في الجلد.

التقيؤ.

غثيان.

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حمى

صداع مزمن

تدلي الجفون

مشاكل في الرؤية

تشوش ذهني

مشاكل الجهاز التنفسي



علاج عدوى الأسنانيمكن علاج عدوى الأسنان ويجب معالجتها قبل أن تنتشر في الجسم، اعتمادًا على شدة الحالة ، قد يقترح طبيب الأسنان خيارات العلاج التالية: علاج عدوى الأسنانيمكن علاج عدوى الأسنان ويجب معالجتها قبل أن تنتشر في الجسم، اعتمادًا على شدة الحالة ، قد يقترح طبيب الأسنان خيارات العلاج التالية:

علاج قناة الجذر :

يتم إجراء جراحة لعلاج التجاويف العميقة وتلف الأسنان بما في ذلك العدوى، وهذا يساعد في التخلص من القيح ويحمي السن من المزيد من الضرر عن طريق عمل السد.

استئصال الخراج:

يشبه جراحة الأسنان ، ويتم ذلك فقط في الحالات القصوى من العدوى.

المضادات الحيوية:

في المرحلة الأولية ، يمكن علاج العدوى بسهولة باستخدام أدوية المضادات الحيوية، حيث يساعد في قتل البكتيريا المسببة للعدوى ويمنعها من الانتشار.

اغسل أسنانك مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان طبي.

لا تشرب أو تأكل أي شيء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

استخدم شطف الفم للحفاظ على نظافة فمك أثناء التنقل.

إذا كانت صحة أسنانك سيئة ، فتجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية.

قم بزيارة طبيب الأسنان على فترات منتظمة.