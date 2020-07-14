شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل حقن الصدفية لمرضى COVID-19 الذين يعانون من ضيق التنفس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يُسمح باستخدام دواء لعلاج الصدفية الذى يدعى "إيتوليزوماب" ، للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ لعلاج مرضى Covid-19 الذين يعانون من ضيق التنفس الحاد المعتدل إلى الشديد.ويحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم جميع الوسائل الممكنة لإيجاد حل لوباء COVID-19، وفي التجارب السريرية، أظهرت بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض أخرى أيضًا نتائج واعدة لعلاج مرضى الفيروس التاجي أيضًا.

إيتوليزوماب ، دواء يستخدم لعلاج مرض الصدفية ، هو أحد هذه الأدوية، و استنادًا إلى بيانات التجارب السريرية الواعدة ، يمكن الاستخدام الطارئ المقيد لحقن Itolizumab لعلاج مرضى COVID-19 الذين يعانون من ضيق التنفس الحاد المعتدل إلى الشديد.



حقن الصدفية

كيف يعمل عقار الصدفية ضد COVID-19Itolizumab عبارة عن حقن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة معتمدة لعلاج الصدفية ، وهو اضطراب جلدي يتسبب في تضاعف خلايا الجلد حتى 10 مرات أسرع من المعتاد، وهي مصنوعة من البروتينات المختبرية التي تعمل مثل الأجسام المضادة البشرية في جهاز المناعة لمحاربة الجزيئات الأجنبية.

أجرت شركة Biocon مسارات لرؤية تأثير Itolizumab على مرضى Covid-19، وأظهرت نتائج التجارب وفقا لتقرير موقع " healthsite" تحسن في الرئة، كما قلل الدواء بشكل كبير من علامات الالتهابات الرئيسية IL-6 ، TNFα ، وما إلى ذلك ، وبالتالي منع الالتهاب المفرط في مرضى COVID-19.

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إيتوليزوماب هو أول علاج بيولوجي جديد تمت الموافقة عليه في أي مكان في العالم لعلاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات COVID-19 المتوسطة والشديدة

تم استخدام Itolizumab لعلاج ثمانية مرضى COVID-19 ، الذين لديهم تشبع أكسجين أولي أقل من 80 ٪ ، في مستشفى لوك ناياك بالهند، وفي بيان ، قال الدكتور سوريش كومار ، المدير الطبي لمستشفى لوك ناياك ، إن المرضى كانوا جيدين للغاية حتى مع جرعة واحدة من إيتوليزوماب. وأضاف أنهم تعافوا تماما بعد العلاج بإيتوليزوماب وخرجوا.

ما يعني استخدام الطوارئ المقيدة؟يتطلب ترخيص استخدام الطوارئ استيفاء شروط معينة مثل: