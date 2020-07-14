تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

سجلت تونس 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس فيها إلى 1302 حالة مؤكدة. وأضافت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليومي أنها سجلت 1082 حالة شفاء و 50 حالة وفاة. قد يهمك ايضاً: الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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