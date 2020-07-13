النتائج خلال ثوان.. الإمارات تعتمد تقنية "الليزر" للكشف عن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقنية "دي.بي.آي" (DPI) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويقوم الجهاز الذي تم تطويره في دولة الإمارات بفحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس "كوفيد-19" ، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي مايو/أيار، كان مختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعي فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة.

يستخدم الجهاز الذي يعمل بتقنية "DPI" المبنية على الليزر نظام تشخيص يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقاً لمقياس دقيق جداً، مما يمكنه من فحص مجموعات كبيرة من الأفراد في الوقت نفسه.

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وسيسهم هذا الجهاز بتحديد الأشخاص الذين يعانون من التهابات نتيجة الإصابات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا المستجد، وبالتالي حصر إجراء فحوصات مسحة الأنف "PCR" عليهم للتأكد من إصابتهم بمرض "كوفيد-19 ".

وعبر عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن فخره بهذا الابتكار الوطني، مشيداً في الوقت نفسه بالابتكارات الوطنية التي تخدم المجتمعين المحلي والعالمي وتعزز من مكانة الإمارات مركزاً للأبحاث بمختلف المجالات بما فيها المجال الطبي والصحي.

وسيتم البدء باستخدام هذه التقنية -التي تعتبر سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة التكلفة- في عدة أماكن في الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتطلب إجراء الفحوصات بأعداد كبيرة.