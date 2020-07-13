تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم خروف مع الكسكس

المقادير

- زيت دوار الشمس : ملعقة كبيرة

- لحم الكتف الهبرة : 350 gr

- البصل : 1 pcs (مفروم)

- بهارات : ملعقة صغيرة

- مرق اللحم : 400 ml

- الفليفلة الحمراء : 1 pcs (منزوعة من البذور ومقطعة)

- مشمش مجفّف : 8 pcs

- حمص : 410 gr (مغسولة ومصفّاة)

- العسل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 pcs

- كسكس : 175 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

- بشر الليمون : 1 pcs

الطريقة:

1- في قدر عميقة، يسكب الزيت، ويضاف اللحم والبصل، ويطهى هذا المزيج على حرارة مرتفعة، مع التحريك بين الفينة والأخرى، وذلك حتى يصبح اللحم بنيّ اللون. تنثر البهارات(القرفة والكمون والزعفران)، ويطهى لمدة دقيقة إضافية، مع التحريك.

2- ثم، يسكب المرق، وحين يغلي، تضاف قطع الفليفلة الحمراء وحبات المشمش المجفف، مع التحريك جيّداً. تخفّف الحرارة، ويدع هذا المزيج على النار لمدّة ساعة.

3- بعدها، يضاف الحمص والعسل وبشر وعصير نصف حبة من الليمون الحامض، ويطهى هذا المزيج، لمدّة نصف ساعة إلى ساعة إضافية، وذلك حتى يصبح اللحم طرياً.

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4- في هذه الأثناء، يسكب عصير وبشر نصف حبة من الليمون الحامض فوق الكسكس وقليل من المرق، ويدع جانباً لمدة 15 دقيقة. ينثر الملح والفلفل الأسود عليه، ويتمّ إدخاله إلى الفرن لمدّة 10 دقائق. ويقدّم مع الأعشاب، واللحم

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