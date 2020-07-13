القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- لحم الريش : جرام
- البطاطس : جرام
- الثوم : جرام
- الحبق الأخضر : جرام (مقادير الصلصة)
- الفطر : جرام (مقادير الصلصة)
- البصل : جرام (مقادير الصلصة)
- إكليل الجبل : جرام (مقادير الصلصة)
- الزبدة : جرام (مقادير الصلصة)
- عصير العنب الاحمر : جرام (مقادير الصلصة)
- مرق اللحم : جرام (مقادير الصلصة)
الطريقة:
1- تتبّل ريش اللحم بالصعتر الأخضر المفروم وزيت الزيتون، لمدّة ساعتين.
2- تشوى ريش اللحم والباذنجان والثوم والبطاطس، وذلك وفق الرغبة بالنسبة لدرجة الاستواء. وبعد أن تنضج، توضع في طبق التقديم.
3- لإعداد الصلصة: يقطّع كلّ من الحبق والفطر واكليل الجبل والبصل إلى قطع صغيرة، تقلّب مع الزبدة على النار، ثم يضاف عصير العنب إليها، مع إيداع هذا المزيج لمدّة 10 دقائق، ثم يضاف مرق اللحم إليه، وذلك حتى يغلي.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي مع جوانح البطاطس الشهية
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قطع اللحم مع بطاطس والجزر الأبيض
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريش الغنم المشوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.