تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ريش الغنم المشوية

المقادير

- لحم الريش : جرام

- البطاطس : جرام

- الثوم : جرام

- الحبق الأخضر : جرام (مقادير الصلصة)

- الفطر : جرام (مقادير الصلصة)

- البصل : جرام (مقادير الصلصة)

- إكليل الجبل : جرام (مقادير الصلصة)

- الزبدة : جرام (مقادير الصلصة)

- عصير العنب الاحمر : جرام (مقادير الصلصة)

- مرق اللحم : جرام (مقادير الصلصة)

الطريقة:

1- تتبّل ريش اللحم بالصعتر الأخضر المفروم وزيت الزيتون، لمدّة ساعتين.

2- تشوى ريش اللحم والباذنجان والثوم والبطاطس، وذلك وفق الرغبة بالنسبة لدرجة الاستواء. وبعد أن تنضج، توضع في طبق التقديم.

3- لإعداد الصلصة: يقطّع كلّ من الحبق والفطر واكليل الجبل والبصل إلى قطع صغيرة، تقلّب مع الزبدة على النار، ثم يضاف عصير العنب إليها، مع إيداع هذا المزيج لمدّة 10 دقائق، ثم يضاف مرق اللحم إليه، وذلك حتى يغلي.

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