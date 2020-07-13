تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج المشوي بالزعتر

المقادير

- الدجاج : جرام

- زعتر الطعام : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : نصف كوب

- الثوم : 3 فصوص

- زيت الزيتون : تلت كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الرمان : ملعقتان كبيرتان الطريقة: تخلط كل المكونات معا وتدهن بها الدجاجة جيدا وتنقع لمدة 1/2 ساعة على الاقل توضع في كيس الفرن وعلى حرارة 180 مدة 45 دقيقة ثم يشق الكيس وتطبخ لتحمر من 25-35 دقيقة Advertisements تزين بالرمان وتقدم مع العصارة الموجودة بالكيس والخبز الساخن قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بولينيز بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون

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