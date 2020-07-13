القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- أرز السوشي الأبيض : كوب
- ورق السبانخ : 1 pcs
- ورق البرقوق : 1 pcs
- الروبيان : 1 pcs
- السلطعون : 3 pcs (أصابع)
- الأفوكادو : 1 pcs (شرائح)
- الصعتر الأخضر البرّي : 6 pcs
- رقائق يوز : 1 pcs
- توجاراشي : رشّة (حر ياباني)
- الكافيار : 1 pcs
- كافيار زيت الزيتون : رشّة
- زيت السمسم : رشّة (صلصة جاهزة)
الطريقة:
1 تفرد ورقة السبانخ وورقة البرقوق على الـ"سوشي مات" أي قطعة الخيزران المخصصة للف السوشي، ثم يوضع القليل من أرز السوشي الأبيض، وتعلوه المكوّنات الأخرى التي توزّع فوق بعضها أفقياً.
2 تلف الماكي، وتضاف إليها التوابل اللازمة وصلصة زيت السمسم، ثم تقطع الى دوائر وتقدم في طبق التقديم، وتزيّن بكافيار زيت الزيتون.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل البوريك بالسبانخ والجبنة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كافيار رولي ماكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.