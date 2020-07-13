تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كافيار رولي ماكي

المقادير

- أرز السوشي الأبيض : كوب

- ورق السبانخ : 1 pcs

- ورق البرقوق : 1 pcs

- الروبيان : 1 pcs

- السلطعون : 3 pcs (أصابع)

- الأفوكادو : 1 pcs (شرائح)

- الصعتر الأخضر البرّي : 6 pcs

- رقائق يوز : 1 pcs

- توجاراشي : رشّة (حر ياباني)

- الكافيار : 1 pcs

- كافيار زيت الزيتون : رشّة

- زيت السمسم : رشّة (صلصة جاهزة)

الطريقة:

1 تفرد ورقة السبانخ وورقة البرقوق على الـ"سوشي مات" أي قطعة الخيزران المخصصة للف السوشي، ثم يوضع القليل من أرز السوشي الأبيض، وتعلوه المكوّنات الأخرى التي توزّع فوق بعضها أفقياً.

2 تلف الماكي، وتضاف إليها التوابل اللازمة وصلصة زيت السمسم، ثم تقطع الى دوائر وتقدم في طبق التقديم، وتزيّن بكافيار زيت الزيتون.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالليمون

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل البوريك بالسبانخ والجبنة