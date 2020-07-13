تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز البسمتي بالخضر

المقادير

- أرز بسمتي : كوب (أو 200 غرام)

- الماء : 4 اكواب

- البازلاء : نصف كوب (المسلوقة، أو 50 غراماً)

- الجزر : 3 حبات (المفروم، أو 50 غراماً)

- الكمون : ملعقة صغيرة (أو 5 غرامات)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (أو 10 غرامات)

- ملح : رشّة

الطريقة:

1. نضع الماء في الطنجرة مع رشّة الملح. وعندما يبدأ الماء بالغليان نضع الأرز المغسول جيّداً، ونتركه لمدّة 10 دقائق على نار متوسّطة من دون تغطية.

2. نرفع الأرز عن النار ونصفّيه من الماء السّاخن، ثمّ نعيده إلى الطنجرة مع البازيلاء المسلوقة والجزر المسلوق والمقطّع مع الكمّون وزيت الزيتون، من دون ماء لمدّة 3 دقائق، مع تغطيته بقطعة قماش، على نار هادئة.

3. يقدّم الطبق ساخناً.

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