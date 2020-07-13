تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السبانخ والبطاطس على الطريقة الهندية

المقادير

- زيت دوار الشمس : ملعقتان صغيرتان

- البصل : 1 حبة (مقشرة ومفرومة)

- بودرة الكاري : ملعقتان صغيرتان

- السبانخ : 150 غراماً (المجمّدة)

- الثوم : فص (مقشر ومهروس)

- البطاطس : 150 غراماً (المشوية أو المسلوقة)

الطريقة:

1. يحمّى الزيت في مقلاة كبيرة، يقلّب البصل، ثم تضاف بودرة الكاري.

2. بعدها، يسكب السبانخ والثوم المهروس، مع الطهو لمدة 10 دقائق لإزالة الثلج عن السبانخ وليصبح البصل طرياً.

3. تضاف البطاطس المشوية أو المسلوقة، مع الطهو لمدة 10 دقائق إضافية، إلى أن تسخن البطاطس جيّداً.

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