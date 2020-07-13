تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي في خلطة استثنائية

المقادير

- الدجاج : كيلو ونصف

- البرتقال : 1 حبة

- شراب القيقب : 3 ملاعق كبيرة

- الخردل : 3 ملاعق كبيرة (ديجون)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- القرع الأصفر : 1 كيلو (مقشّر ومخلي من البذور، مقطّع)

- البصل : 1 حبة (مقطّع إلى جوانح)

- الثوم : 4 سن (غير المقشّر)

- المريمية : بضع أوراق

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

الطريقة:

1. يحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. يقطّع البرتقال، يعصر، مع الإحتفاظ بقشره داخل فجوة الدجاجة.

3. توضع الدجاجة في صينية الفرن. يمزج شراب القيقب مع الخردل وينثر الملح والفلفل الأسود، ويدهن هذا المزيج على الدجاجة بواسطة الفرشاة.

4. يمزج كل من القرع الأصفر والبصل والثوم والمريمية، ويضاف زيت الزيتون إليها.

5. يوضع هذا المزيج في أسفل صينية الفرن، ويبقى لمدّة ساعة ونصف الساعة.

6. ينزع الدجاج من الفرن ويوضع جانباً لمدّة 10 دقائق. يوضع القرع الأصفر والبصل في طبق التقديم، ويسكب عصير البرتقال

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