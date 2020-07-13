تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السمك بصلصة الكاري الشهية

المقادير

- الماء : كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ربع ملعقة

- الكركم : ربع ملعقة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق

- الكزبرة : ربع باقة

- كبش القرنفل : 3 حبات

- هيل : 3 حبات

- الزنجبيل : نصف ملعقة (الطازج)

- الثوم : 3 فصوص

- الكاري : 10 أوراق

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- بندورة : 3 حبات (مقطّعة إلى قطع صغيرة)

- فيليه السمك : نصف كيلو

الطريقة:

1. يقطّع السمك إلى مكعبات. ثم، توضع في صينية غير لاصقة، مع قليل من الزيت، ويتمّ إدخالها إلى الفرن، لمدّة 20 دقيقة، وذلك على حرارة متوسّطة.

2. في قدر توضع على النار، يضاف الزيت والبصل، ويقلّب البصل حتى يصبح أشقر اللون. ثم، يضاف الثوم والبندورة المفرومة وأوراق الكاري.

3. تهرس حبات الهال مع كبش القرنفل، ثم تضاف إلى القدر، وكذلك الزنجبيل والكزبرة المفرومة وقليل من الكركم.

4. تدع القدر على النار، حتى تذوب البندورة تماماً.

5. يضاف كوب من الماء إلى المزيج السابق، وينتظر إلى أن يغلي. ثم، يوضع السمك فوق المزيج ويترك على نار هادئة حتى الغليان لمدة دقيقة واحدة.

6. يقدّم الطبق مزيّناً بورق الكاري، إلى جانبه الأرز الأبيض.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة السمك بالبطاطس

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم