تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبق الفريكة

المقادير

- الفريكة : 250 غراماً

- دهن الخروف : 100 غراماً (البلدي)

- السمن الحيواني : 50 غم

- اللحم الضاني : 150 غراماً (المفروم ناعماً)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل ابيض : حسب الرغبة

- القرفة : حسب الرغبة (الناعمة)

- البصل : 1 حبة

- الدجاج : 1 كيلو (المسلوق أو المشوي أو لحم ضأن)

- صنوبر : حسب الرغبة (ولوز مبشور، للتزيين)

الطريقة:

1. في قدر توضع على النار، يقلى البصل بواسطة السمن، ثم يضاف الملح واللحم. يدع هذا المزيج حتى النضوج، ثم يغمر بالماء ويترك إلى أن يغلي.

2. في قدر أخرى توضع على النار، يضاف السمن والدهن والفريكة بعد غسلها جيداً بالماء. يقلّب هذا المزيج لمدّة 15 دقيقة. ثم، يضاف المزيج الأول إلى هذه القدر، وتدع على النار لمدّة 15 دقيقة.

3. تسكب الفريكة في طبق التقديم، ويوضع فوقها الدجاج أو اللحم، وتزيّن بالصنوبر واللوز.

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