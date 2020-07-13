شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بإمبريال كوليدج: عدوى فيروس كورونا تظل فى الهواء أكثر من ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن من أن قطرات الفيروس التاجي التي يتنفسها الأشخاص الحاملين لعدوى فيروس كورونا يمكن أن تظل في الهواء لأكثر من ساعة، وأكد أنه من المؤكد بشكل متزايد أن الفيروس ينتقل عن طريق الجو، وليس فقط ينتشر من خلال الاتصال بين المصابين وفقا لما ذكرته صحيفة daily star البريطانية.

وأضاف قائلا: " نحن نعلم أن الفيروس الذي يسبب كوفيد يمكن أن يظل قابلاً للحياة ، يظل معديًا في هذه القطرات الصغيرة جدًا، حيث يتم إخراج جزيئات صغيرة من الرطوبة المليئة بالفيروسات في كل مرة يسعل فيها الشخص الحامل للعدوى".

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وأكد أن الدراسات المختبرية التي تم فيها وضع الفيروس عمداً في الهواء تؤكد أن الفيروس يمكن أن يبقى هناك لأكثر من ساعة في شكله المعدي، وأضاف أن التحدث بصوت عالٍ أو الغناء يمكن أن يكون طريقة أخرى لانتشار الفيروس ، مشيرأ إلى أنه كان هناك عدد من حالات التفشي المرتبطة بالكورال على سبيل المثال، مشددا على أن ارتداء القناع يساعد على منع انتشار الفيروس.

في غضون ذلك ، أوضحت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الفيروس التاجي ينتشر بشكل رئيسي من خلال قطرات من الأنف أو الفم ، والتي يتم طردها عن طريق السعال أو العطس أو التحدث.

وقال الدكتور ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من أن النقل المحمول جواً "بالتأكيد جزء من اللغز إلا أنه ليس المسار الرئيسي للانتقال.