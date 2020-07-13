شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هنود يحذرون من استخدام remdesivir عشوائيا دون طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أُبلغت عدد من الدول استخدام أدوية ريميسيفيدير وتوسيليزوماب بحذر شديد فى علاج فيروس كورونا، لأن "استخدامهما العشوائي أو استخدامهما في ظروف غير مرغوب فيها ودون طبيب قد يتسبب في ضرر أكثر من نفعهما".

ونظرًا لعدم وجود لقاح لـ COVID-19 حتى الآن ، يقوم الأطباء والباحثون حول العالم باختبار بعض الأدوية الموجودة لعلاج المرض الفيروسي، و أحد الأدوية التي تم الترويج لها كثيرًا هو remdesivir ، وهو دواء مضاد للفيروسات مصمم أصلاً لعلاج الإيبولا.



ريميسفير

واقترحت بعض الدراسات أن remdesivir قد يقلل الوقت اللازم للتحسين السريري في الحالات المتوسطة إلى الشديدة، واستنادًا إلى هذه الدراسات ، وافق المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) على إعادة تصميم "الاستخدام المقيد في حالات الطوارئ" على مرضى فيروس التاجية في المستشفيات وفقا لموقع "healthsite".

وطلب المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) من الدول استخدام ريميديسيفير بحذر شديد ، لأن "استخدامهم العشوائي أو استخدامهم في الظروف التي لا يرغبون فيها قد يتسبب في ضرر أكبر من جيد، كما حذرا أيضا من استخدام Tocilizumab ، الذي يُسمح به أيضًا لعلاج مرضى Covid الذين يعانون من ضعف مؤشرات الأكسجين.

Advertisements

قد يسبب Remdesivir آثار جانبية ضارةأخبر المجلس الهندى الطبى ICMR أنه يجب استخدام Remdesivir و Tocilizumab ، المشار إليهما كعلاجات استقصائية ، بشكل صارم وفقًا للبروتوكول المنصوص عليه بسبب قدرتهما على إحداث آثار جانبية ضارة ، بما في ذلك إصابة الكبد والكلى.

وأشار، كذلك إلى أن جميع "العلاجات الاستقصائية" يجب أن تتم فقط في مرافق الرعاية الصحية المناسبة حيث يمكن مراقبة المرضى عن كثب حتى يمكن إدارة المضاعفات المحتملة.