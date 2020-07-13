شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور بجامعة هونج كونج: الشخص المصاب يمكن أن ينقل عدوى كورونا إلى 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير طبي كبير يقدم المشورة لحكومة هونج كونج بشأن Covid-19 من أن كل شخص مصاب يمكن أن ينقل الفيروس التاجي إلى 4 آخرين، حيث أصبح الفيروس أكثر عدوى ، بينما دخلت المدينة الآن المرحلة الأكثر خطورة من أزمة الصحة العامة .



عدوى كورنا ل4 أشخاص

وقال ليونج في برنامج إذاعي يوم الأحد وفقا لجريدة " scmp" "هذه بداية تفشي محلي واسع النطاق لم نر مثله من قبل، بعد أن حذرت السلطات الصحية السبت، من أن الموجة الثالثة من Covid-19 في هونغ كونغ كانت حتى الآن أخطر أزمة للصحة العامة حتى الآن ، حيث تم التأكد من إصابة 61 شخصًا على الأقل في المدينة بإصابتهم بالفيروس أو أنهم أثبتوا إيجابية .

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وأبلغت المدينة عن 16 إصابة محلية من بين 28 حالة تم تأكيدها رسميًا يوم السبت ، بينما كان 33 شخصًا آخرون في انتظار تأكيد أنهم أصيبوا بالفيروس القاتل، ويأخذ الارتفاع المستمر مجموع Covid-19 في هونج كونج إلى 1431 مع 7 وفيات.

واستشهد الخبير الطبى، بدراسة دولية أشارت إلى وجود طفرة في الحمض النووي في السلالة الأكثر انتشارًا للفيروس ، والتي تغيرت من 614 جرامًا من 614 دي السابقة ، مما جعله أكثر عدوى بنسبة 31 % تقريبًا، وقال إن دراسة محلية أخرى أكدت هذا الاتجاه ، حيث ارتفع عدد الأشخاص المتوقع إصابتهم بكل حالة في مارس من 2½ إلى 3 ، وارتفع الآن إلى 4، ولكن لم يكن هناك دليل على أن الفيروس أصبح أكثر فتكاً.