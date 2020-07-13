شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يشخص الطبيب سبب ضيق التنفس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس..عرض شائع للعديد من الأسباب المحتملة، ويمكن أن ينتج ضيق التنفس عن مجموعة من المشاكل، بما في ذلك رد الفعل التحسسي أو نوبة القلق أو فقر الدم ولكن في معظم الأحيان، يكون السبب الأساسي هو مرض القلب أو الرئة، لكن التشخيص الدقيق لسبب ضيق التنفس قد يتطلب اختبارًا متقدمًا، بحسب موقع "هارفارد هيلث".

وقال الدكتور آرون بي واكسمان، مدير برنامج أمراض الأوعية الدموية الرئوية في مستشفى بريجهام والمستشفى النسائي التابع لجامعة هارفارد: "لأن القلب والرئة مترابطان جدًا ، يؤثر أحدهما دائمًا على الآخر، وفي الواقع ، حوالي 60٪ من المصابين بأمراض القلب يعانون أيضًا من أمراض الرئة ونتيجة لذلك ، ليس من السهل دائمًا التمييز بين أمراض القلب والرئة.

ضيق التنفس وأمراض القلب

يمكن أن تتسبب العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية في ضيق التنفس، قد تظهر هذه الأعراض فجأة، مثل أثناء نوبة قلبية، أو إذا كان الشخص مصابًا بالانسداد الرئوي، والذي يحدث عندما تنفصل جلطة دموية من وريد في الساق أو الحوض وتصبح في الرئة.

لكن مشاكل التنفس المتعلقة بالقلب قد تظهر أيضًا تدريجيًا بمرور الوقت غالبًا ما تحدث أثناء النشاط البدني فقط.

تشمل الأسباب المحتملة تضيق الصمام الأبهري الضيق (تضيق الأبهر)، أو اضطراب ضربات القلب ، أو قصور القلب. ضيق التنفس مع قصور القلب - عندما لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي لتلبية احتياجات الجسم - غالبًا ما يزداد سوءًا عندما يستلقي الناس.

يتطلب ضيق التنفس الانتباه الفوري

بغض النظر عن السبب، يعد ضيق التنفس من الأعراض التي يجب أخذها على محمل الجد. والأعراض التي تتطلب رحلة إلى المستشفى فوراً تشمل:

-ضيق التنفس غير المبرر الذي حدث لأول مرة

-ضيق في التنفس أثناء الراحة

-ضيق في التنفس مصحوبًا بألم أو ضغط في الصدر أو دوار أو تعرق

-تفاقم ضيق التنفس، إذا كنت تعاني بالفعل من قصور القلب أو الربو أو انتفاخ الرئة.

مشاكل الرئة

عندما يصاب ضيق التنفس بضيق الصدر أو الصفير، قد يكون الربو هو السبب.

قد يكون تفاقم مشاكل التنفس والسعال علامة على مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والذي يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

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الالتهاب الرئوي ، وهو التهاب في الرئة يمكن أن يكون من مضاعفات الأنفلونزا ، يسبب السعال والحمى والقشعريرة مع ضيق التنفس.

في كثير من الحالات ، يمكن أن تكشف الاختبارات مثل الأشعة السينية للصدر أو الموجات فوق الصوتية للقلب السبب الكامن وراء ضيق التنفس لدى الشخص، ولكن في بعض الأحيان، تعود جميع النتائج بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، تستمر مشاكل التنفس، مما يجعل الناس غير قادرين على ممارسة الرياضة بشكل مريح.

وقال الدكتور واكسمان: "الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس غير المبرر يقضون ما متوسطه عامين في البحث عن إجابة".

اختبار متقدم لمشكلة ضيق التنفس

الاختبار الروتيني يتم في وقت الراحة ولكن في معظم حالات ضيق التنفس غير المبرر، تحدث الأعراض فقط عندما يكون الشخص نشطًا وهنا يأتي دور اختبارات القلب والرئة المتقدمة.

وينطوي الاختبار على مراقبة وظائف القلب والرئة بينما يمارس الشخص على دراجة ثابتة يستخدم الأطباء أنابيب رقيقة ومرنة (القسطرة) لإدخال أجهزة مراقبة الضغط في الشريان الرئوي (الذي ينقل الدم من القلب إلى الرئة لالتقاط الأكسجين) والشريان الشعاعي في الذراع.

تُظهر هذه الأجهزة معًا مدى جودة وصول الأكسجين إلى العضلات المُستخدمة.

يقيس مستشعر لسان حال الفم (مثبت في الفم مثل غص صغير) مدى كفاءة الشخص في تناول الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون.

في أغلب الأحيان ، يحل الاختبار سر ضيق التنفس غير المبرر ويرجع ما يصل إلى ربع الحالات إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، والذي يحدث عندما تصبح الشرايين التي تخدم الرئتين متصلبة وسميكة.

تشمل التشخيصات المحتملة الأخرى أشكالًا أقل شيوعًا من قصور القلب بالإضافة إلى اضطرابات عصبية عضلية أو استقلابية نادرة.

إذا كنت تُعالج من سبب مشتبه به لضيق التنفس، يجب أن تلاحظ تحسنًا سريعًا إلى حد ما إذا لم تفعل ذلك ، فاطلب من طبيبك اتباع مسار مختلف ، والذي قد يشمل اختبار القلب والرئتين المتقدم.

قد يشمل العلاج الجراحة أو الأدوية أو إعادة التأهيل الرئوي أو القلبي هذه لا تحل دائمًا المشكلة تمامًا، ولكن يمكنها تحسين الأعراض وإبطاء تطور أي حالة مسؤولة.