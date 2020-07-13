شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من الموجة الثالثة لكورونا بالصين ويصفونها بـ الأكثر شدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوعين فقط من بدء الناس في العودة إلى صالات الألعاب الرياضية ودور السينما في هونج كونج بعد احتواء أزمة تفشى وباء فيروس كورونا عاد الفيروس التاجي بشدة، ووفقا لتقرير لصحيفة south china post يصف الخبراء هذه الموجة الثالثة من الإصابات بأنها الأكثر شدة حتى الآن ، ودعوا إلى اتخاذ تدابير قمع فورية بالإضافة إلى اختبارات مكثفة للسيطرة على تفشي المرض.

ووفقا لتقرير الصحيفة الصينية ظهرت علامات الموجة الثالثة من الإصابات في هونج كونج الأسبوع الماضي بين 5 و 11 يوليو ، كان هناك 173 حالة مؤكدة لكوفيد 19، منها 107 حالات محلية ، وفقًا لبيانات مركز الحماية الصحية.

وكان من بينهم سكان يعيشون في مناطق To Kwa Wan و Tin Shui Wai و Yuen Long و Tsz Wan Shan وقبل ذلك بأسبوع ، كانت هناك 61 حالة فقط وتم استيرادها جميعاً أو الاتصال الوثيق مع المصابين.

ووصف البروفيسور جابرييل لونج ، عميد كلية الطب بجامعة هونج كونج ، الموجة الأخيرة بأنها أسوأ موجة شهدتها هونج كونج حتى الآن ، وكانت أكثر إثارة للقلق من الموجة الأولى ، التي حدثت قبل أن تصبح إجراءات الحدود وممارسات الحجر الصحي بحزم في المكان، وحذر ليونج من أن "هذه هي بداية تفشي محلي واسع النطاق لم نره قط".وقال إن التفشي الأخير ضغط على النظام الطبي العام ويمكن أن يتسبب في انهياره إذا استمر لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين.

وقال البروفيسور يوين كووك يونج كبير أخصائي علم الأحياء الدقيقة في جامعة هونج كونج إن أحدث موجة حدثت جزئيا لأن الجمهور فقد الاهتمام بمكافحة الفيروس، قائلا "مع تفكك إجراءات الوقاية والسيطرة حول العالم ، فإن الوباء سوف ينتعش بالتأكيد".

Advertisements

وأوصى ليونج بأن يسمح أصحاب العمل للموظفين بالعمل من المنزل لأطول فترة ممكنة كما حث الجمهور على تجنب حضور الأحداث العامة مع الكثير من الناس وأوصى بإعطاء الأولوية لاختبار Covid-19 في دور الرعاية السكنية في شرق كولون ، حتى لو لم يكن لدى الأشخاص أعراض ، وذلك للعثور على سلاسل انتقال "غير مرئية" بعد تفشي المرض في منشأة للمسنين في Tsz Wan Shan

فيما حث البروفيسور إيفان هونغ فاننجاي ، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة هونج كونج ، الحكومة على تشديد القيود الحدودية مرة أخرى ، خاصة بالنسبة للمجموعات المعفاة من اختبار Covid-19 والحجر الصحي عند دخول هونغ كونغ مثل شركات الطيران وأطقم السفن السياحية، حيث يجب أن يخضع الجميع للاختبار ويجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند دخولهم هونج كونج".

وأكد الخبراء عن أنه سينخفض ​​عدد الحالات في هونغ كونغ في غضون الأيام السبعة إلى الأربعة عشر يومًا القادمة إذا اتخذ الجميع إجراءات فورية من خلال ارتداء الأقنعة وممارسة نظافة جيدة لليدين.