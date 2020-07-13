شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تنشر قصة جيسيكا.. امرأة متحولة ترغب أن تصبح أما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن الرجل المدعو "رودريجو ألفيس"، والذى يسرد قصته بعد أن تحول إلى أنثى ليغير اسمه إلى "جيسيكا"، وترغب في أن يكون لديها طفلا لتصبح أما..



رودريجو قبل التحول الى جيسيكا

وقالت الصحيفة، كشف الرجل الذى تحول الى انثى "رودريجو ألفيس" بأنها تود الآن أن يطلق عليها "جيسيكا" وتخطط لتغيير اسمها رسميًا، ظهرت النجمة التلفزيونية المتحولة البالغة من العمر 36 عامًا في هذا الصباح يوم الإثنين، وقالت إنها تحلم بأن تصبح أماً.

أضافت جيسيكا، على مر السنين كنت أحارب حقيقة أنني كنت دائمًا امرأة بداخل نفسي، وأرغب في إنجاب طفل، حيث أتصور نفسي أعتني بطفلي، وأكون مع شخص يحبني ويقبلني كما أنا.

وأضافت جيسيكا: كنت أعلم دائمًا أنني امرأة، منذ أن بلغت الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة، كنت ألعب دائمًا بالدمى، وكنت على اتصال بأصدقاء إناث، حاولت جهدي أن أكون ذكرا لأنني ولدت في هذا الجسد، لكنني كنت مكتئبة للغاية وغير سعيدة..

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وأضافت الصحيفة، لقد أجرت "جيسيكا" عمليات جراحية للتحول الجنسى في الماضي بتكلفة مئات الآلاف من الجنيهات، بما في ذلك تأنيث الوجه، وتضخم الثدي، وإزالة تفاحة آدم، وإجراءات الجزء السفلي من الجسم، والهرمونات ...



جيسيكا بعد ان تحولت الى انثى

أكدت جيسيكا: "ما زلت بحاجة إلى عمليتين أو 3 جراحات أخرى، لإكمال انتقالي ثم سأنتهي من الجراحات التجميلية، موضحة، كان علي أن أفعل ذلك للوصول إلى الشخص الذي أنا عليه اليوم، فهذا هو الشكل المناسب، مضيفة، يمكن أن تكون العمليات الجراحية محفوفة بالمخاطر، مؤكدة أنا شخص يتمتع بصحة جيدة ولا أشرب، أنام ​​جيدا وأكل جيدا، أحتاج إلى 3 عمليات آخرى لإكمال عملية التحول.

وقالت، سعادتي من قبل كانت سعادة لم تدم طويلا، كانت سعادة خارجية، الآن سعادتي تأتي من قلبي، مضيفة ،"أنا شخص محظوظ للغاية لأن لدي عائلة رائعة ولا أتمنى لعائلة أفضل من عائلتي، يقدمون لي الهدايا والمجوهرات، اما أصدقائي، فلم يعودوا أصدقاء بعد الآن، الكثير منهم لا يمكنهم التواصل معي.

وقالت، يجب أن نرى المزيد من المتحولين جنسيا على شاشة التلفزيون، في الفيلم، في الفن، نحن مثل أي شخص آخر، نحن فقط نولد بشكل مختلف.

أضافت جيسيكا: "اسمي على الشبكة الاجتماعية لا يزال "رودريجو"، ولكن يجب تغييره اليوم لأنني أعلن عن اسمي الجديد اليوم.