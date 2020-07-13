شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أول حالتين بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بالفيروس التاجى عند الأطفال بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تم تشخيص طفلين في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بمتلازمة الالتهاب التاجي المرتبطة بفيروسات الأطفال، وذلك وفقًا لإدارة الصحة والرقابة البيئية بالولاية، وحسب الـ cnn فإن الأطفال المصابين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، يقع واحد في منطقة ميدلاندز في وسط ولاية كارولينا الجنوبية، والآخر في منطقة بي دي في الجزء الشمالي الشرقي من الولاية.

تعد متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال ، أو MIS-C ، من المضاعفات المحتملة التي تظهر في بعض الأطفال والمراهقين بعد إصابات Covid-19 أو التعرض لأولئك الذين يعانون من Covid-19

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استشارة صحية للأطباء في جميع أنحاء البلاد في شهر مايو ، وحذرتهم من أن يكونوا متنبهين للمتلازمة، و تشمل الأعراض "الحمى وآلام المعدة والقيء والطفح الجلدي والتعب "، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض .

وقالت ليندا بيل عالمة الأوبئة بالولاية في بيان صحفي "ما زلنا نرى المزيد والمزيد من الشباب ، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا ، ينشرون COVID-19 ، ونعلم أن MIS-C يمثل تهديدًا لأصغر شبابنا في جنوب كارولينا". . "إن MIS-C هو من المضاعفات الصحية الخطيرة المرتبطة بـ COVID-19 وهو سبب إضافي وراء ضرورة وقف انتشار هذا الفيروس."

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أي شخص وكل شخص معرض للإصابة بـ COVID-19 بالإضافة إلى المخاطر الصحية الإضافية المرتبطة به ، وهذا هو السبب في أنه يجب علينا جميعًا إيقاف الفيروس عن طريق ارتداء قناع والابتعاد مسافة ستة أقدام عن الآخرين". "هذه الإجراءات البسيطة تعلمنا كيف نحمي أنفسنا والآخرين ، بما في ذلك أطفالنا."

لا يزال الخبراء يتعلمون عن MIS-C ويحاولون تحديد سبب تجربة بعض الأطفال لها ،لكن دراستان حديثتان - نشرتا الشهر الماضي في مجلة New England Journal of Medicine – تظهر انأ، MIS-C يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة وقد يكون مميتًا، وأظهروا أن 80٪ من المرضى الذين يعانون من MIS-C يحتاجون للعلاج في العناية المركزة.

في أحد التقارير ، حلل باحثو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 186 حالة من 26 ولاية بين 15 مارس و 20 مايو.

تم إدخال المرضى إلى المستشفى لمدة سبعة أيام و 20٪ يحتاجون إلى تهوية لمساعدتهم على التنفس، توفي أربعة مرضى ، أو 2 ٪. كان متوسط ​​عمر المرضى 8 سنوات، و كان 7٪ فقط من المرضى تحت سن سنة ، وكان معظم الباقين بين سن 14 عامًا ، و 16٪ تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 عامًا.

التقرير الثاني ، الذي أعدته وزارة الصحة في ولاية نيويورك ، فحص 99 طفلاً يشتبه في وجودهم MIS-C أو تأكدوا أنهم دخلوا المستشفى في الفترة ما بين 1 مارس و 20 مايو.