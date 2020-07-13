شكرا لقرائتكم خبر عن ممكن تغرق وانت بتستحمى .. اعرف أغرب المعلومات عن أنواع الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل تعلم أن الغرق لا يرتبط فقط بالتواجد فقط فى البحر، فيمكن أن تغرق وأنت فى منزلك وفى حمامك.يحدث الغرق عندما لا يستطيع الشخص التنفس بعد دخوله تحت سطح الماء أو سائل آخر، وعندما يغرق شخص ما ، يؤدي تلف الرئة والتعرض للسائل إلى تشنج ممرات الرئة الرئيسية ، مما يوقف تدفق الهواء، وفي نهاية المطاف، يموت الأشخاص الذين يغرقون بسبب نقص الأكسجين.

الغرق الجاف إحدى حالات الغرق التى يمكن أن تحدث لك داخل منزلك أثناء الاستحمام، مسببا ضيق فى التنفس بعد دخول السوائل للرئة.



ما هو الغرق الجاف؟ ما هو الغرق الجاف؟ يحدث الغرق الجاف عندما يستنشق الشخص خاصة الطفل الماء من خلال الأنف أو الفم ، مما يسبب تشنجًا في مجرى الهواء وصعوبة في التنفس، ويسمى الغرق "جاف" لأن الماء لا يدخل إلى الرئتين بسبب تشنج (إغلاق منعكس) في الحبال الصوتية، ويمكن أن يتوفى الشخص بعد بلعه أو استنشاقه السائل ولكن لم تظهر أي علامات على وجود مشاكل في التنفس خلال أيام.

يجب على الشخص طلب الرعاية الطبية إذا واجه صعوبة في التنفس بعد دخوله الماء، ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" إذا كان الشخص في الماء مؤخرًا ، أو استنشاق سائل ، أو رشه بسائل ، أو شربه ، وأظهر أيًا من العلامات التالية ، يجب طلب الرعاية الطارئة فوار:

السعال الذي لا يمكن السيطرة عليه أو المستمر

صفير

دوار أو دوار

النعاس

الالتباس

تنفس سريع أو صعب

أنماط التنفس غير طبيعية

صعوبة في التنفس

الرغوة في الأنف أو الفم

راقب نفسك وخاصة الأطفال - الذين يسعلون قبل التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى. إذا ظهرت عليهم أي من العلامات المذكورة أعلاه في أي وقت ، فاطلب المساعدة الطبية الفورية.

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معلومات غريبة عن أنواع الغرق قد لا يعلم الكثير من الناس أن الغرق له أنواع وأشكال ولا يشترط أن يتوفى الشخص بماء البحر فقط، ونعرض أنواع غريبة من الغرق : معلومات غريبة عن أنواع الغرق قد لا يعلم الكثير من الناس أن الغرق له أنواع وأشكال ولا يشترط أن يتوفى الشخص بماء البحر فقط، ونعرض أنواع غريبة من الغرق :







الغرق النشط والسلبي الغرق النشط والسلبي يشير الغرق النشط عادةً إلى الأشخاص الواعين عند الغرق. بينما يشير الغرق السلبي عادة إلى الأشخاص الذين فقدوا الوعي.



الغرق الثانوي الغرق الثانوي يحدث الغرق الثانوي عندما يستنشق الطفل الماء في رئتيه ، مما يسبب الالتهاب أو الوذمة (التورم)، ويمكن أن تحدث الوذمة بعد ساعات أو حتى أيام من التلامس الأولي مع الماء، والموت بسبب تأخر الغرق ناتج عن تورم الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين ، مما يمنع الأكسجين من دخول مجرى الدم. والغرق الثانوى هو أحد متلازمات الجهاز التنفسي بعد الغمر، ويتم تعريفه على أنه تدهور في وظيفة الرئة، و يحدث ذلك إذا دخل الماء إلى الرئتين، ويمكن أن تهيج بطانة الرئتين وتتراكم السوائل ، ويتسبب في حالة تسمى وذمة رئوية، من المحتمل أن تلاحظ أن الشخص خاصة الأطفال يعاني من صعوبة في التنفس على الفور ، وقد يزداد الأمر سوءًا خلال الـ 24 ساعة القادمة.

الغرق المتأخرتصف هذه المواقف التي يموت فيها الشخص بعد 24 ساعة من غمره في الماء.