4 ملايين فحص كورونا بالإمارات.. وإنجاز طبي جديد للقطاع الصحي

قال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، الإثنين، إن منهجية دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في توسيع نطاق الفحوصات والكشف الاستقصائي لحالات فيروس كورونا المستجد.



وأوضح "العويس" تجاوز إجمالي الفحوصات داخل دولة الإمارات حاجز 4 ملايين فحص.

وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، استمرار جهود دولة الإمارات ومشاركتها العالم في إيجاد حلول فعالة وجذرية لجائحة "كوفيد -19" من خلال التعاون مع مختلف الأطراف المحلية والعالمية.

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وكشف "العويس" تفاصيل إنجاز جديد يضاف للقطاع الصحي في الإمارات يتمثل في حصول "دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل لكوفيد -19" على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء دراسة بحثية عن نوعين من التطعيمات في المرحلة الثالثة من الدراسة والتجارب السريرية وتم استيفاء جميع الشروط والمتطلبات لسلامة المشاركين المتطوعين.

وكانت دولة دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت، الإثنين، إجراء أكثر من 34 ألف فحص كورونا، موضحة أن الفحوصات كشفت 344 إصابة جديدة بالفيروس، مع شفاء 373 حالة، ووفاة حالة واحدة.