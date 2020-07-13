صديق سابق لعشيقة جيفير إبتساين يُفجر مفاجأة في قضية "التحرش بالقاصرات"

فجر صديق سابق لغيسلين ماكسويل، عشيقة الملياردير الأميركي المنتحر جيفري إبتساين، المتهم بالتحرش الجنسي للقاصرات مفاجأة في قضيتهما بعد إلقاء القبض عليها الأيام الماضية، حيث قال صديق غيسلين، الذي استخدم الاسم المستعار "وليام ستيل" إن ماكسويل تمتلك شرائط لاثنين من أبرز السياسيين الأمريكيين وهما يمارسان الجنس مع القاصرات.

وأضاف وليام أنهما أجبراه على مشاهدة تلك اللقطات، في محاولة لإقناعه بـ "قوتهما"، مشيرًا أيضًا إلى أنه شاهد مقاطع لبعض المشاهير وكبار الشخصيات وهم يمارسون طقوس العربدة وحفلات الجنس الجماعي مع القاصرات، يأتي ذلك بعد اعتقال ماكسويل البالغة من العمر 58 عامًا يوم الخميس الماضي بتهمة المساعدة على إغراء ثلاث فتيات- إحداهن لا تتجاوز 14 عامًا – تمهيدًا لاعتداء إبستاين عليهن جنسيًا كما اتُهمت بإيذاء عشرات الفتيات والنساء على مدى سنوات عديدة.

واتهمت غيسيلين بتسهيل جرائم إبستاين ووصل الأمر إلى أنها انضمت إليه في الاعتداء الجنسي على الفتيات، وفقًا للائحة الاتهام ضدها، حيث وصف العديد من ضحايا إبستاين، ماكسويل بأنها "مساعده الرئيسي"، حيث تقوم بتجنيد وتهيئة الفتيات الصغيرات إلا أنها نفت ارتكاب أي مخالفات ووصفت الادعاءات بـ"الهراء".وكان قد اعتقل فريق من العملاء الفيدراليين ماكسويل الأسبوع الماضي بعد اختبائها منذ يوليو الماضي في قصر بقيمة مليون دولار اشترته سرًا، وأشاروا إلى أنها غيرت رقم هاتفها إلى رقم مسجل تحت عنوان "G Max"، وغيرت عنوان بريدها الإلكتروني وعندما طلبت طلبات "ديلفري"، قامت بإعطاء اسم مختلف، لم يحددوه.

وكشفت وثيقة المحكمة أن لديها 15 حسابًا مصرفيًا على الأقل، كانت تمتلكه أو ارتبطت بها في السنوات الأربع الماضية، وفي بعض الأحيان وصل أقصى رصيد مصرفي إلى 20 مليون دولار، وقالوا إن مواردها المالية "غير شفافة وغير محددة".وأضافت أنه كان لديها حساب مصرفي أجنبي في عام 2019 برصيد أكثر من مليون دولار، وكان لديها جوازات سفر فرنسية وبريطانية بالإضافة إلى جواز سفر أمريكي، بعد أن أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2002، كما كشفت الوثيقة أيضًا أنه بين عامي 2007 و2011، قام إبستاين بتحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات ماكسويل، والتي أعيدت بعد ذلك إلى حساباته.ر

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