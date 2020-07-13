شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفضل علاجات طبيعية لآلام المعدة‎ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تتعدد الأسباب وراء الشعور بآلام المعدة، ما بين الأوجاع البسيطة إلى الشديدة التي لا تحتمل، ورغم اختلاف هذه الأسباب وتنوعها إلا أن أغلبها يمكن علاجه بطرق بسيطة وسريعة.

وبحسب موقع insider هناك خمسة علاجات منزلية طبيعية تخفف آلام المعدة وتجعلك تشعر بالتحسن سريعًا، على النحو التالي:

الزنجبيل

يتم استخدام الزنجبيل كعلاج طبيعي لآلام المعدة منذ فترة طويلة، ويعتقد أنه تم استخدمه قبل 5000 عام من قبل الهنود والصينيين.

ولا يزال الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع كعلاج فعال، ويوصي الأطباء به لعلاج آلام المعدة والغثيان، ويعمل كمضاد للالتهابات كما يخفف ويمنع الغثيان والقيء.

النعناع

يسيطر النعناع على آلام المعدة والغازات والانتفاخ، حيث يمتلك مكونين رئيسيين وهما المنثول وميثيل الساليسيلات، اللذين لديهما خصائص مضادة للتشنج التي قد يعاني منها مرضى متلازمة القولون العصبي.

الماء الساخن

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يساعد استخدام وسادة التدفئة على البطن أو حتى أخذ حمام ساخن في تخفيف آلام المعدة لدى المرضى.

وتقوم الحرارة بترخية عضلات البطن؛ مما يساعد في تخفيف الألم المرتبط بتقلصات العضلات والغازات، وتعتبر وسادات التدفئة فعالة إذا كان ألم المعدة ناتجا عن التوتر والقلق أو في تقلصات الدورة الشهرية.

ويجب على النساء الحوامل عدم استخدام وسادة التدفئة على المعدة في أي وقت أثناء الحمل؛ لأن الحرارة الزائدة تزيد من خطر العيوب الخلقية.

خل التفاح المخفف

إذا كنت تعاني من ألم المعدة الناتج عن الغازات أو عسر الهضم، فقد يقوم خل التفاح بالمساعدة على الهضم.

ولا يُنصح عادة بتناول خل التفاح وحده دون تخفيف؛ نظرًا لأن الحموضة يمكن أن تسبب التهيج في الحلق وتلف مينا الأسنان فضلًا عن الطعم المحبب.

ترطيب المعدة

يمكن أن يسبب الجفاف اختلال توازن المعادن في الجسم؛ ما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك ألم المعدة.

وإذا كان الألم ناتجًا عن الجفاف، يجب التأكد من الحصول على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي.