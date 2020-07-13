وزير الخارجية اليوناني: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا تركيا بالتوقف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا المزيد

طالبت اليونان، الإثنين، تركيا بالكف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا تركيا بالتوقف عن انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفي وقت سابق الإثنين، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، تركيا لوقف كل ممارساتها المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وأشار إلى وجود حزمة إجراءات قاسية قد يتم اتخاذها ضد أنقرة بسبب تلك الممارسات العدوانية.

وقال جوزيب بوريل:إن" التحركات التركية الأخيرة في البحر المتوسط أثرت على العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي".

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وأضاف قبل أن يترأس اجتماعاً لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ 4 أشهر: علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم".

وتابع، أن الأوضاع في ليبيا لا تزال تدعو للقلق، ويجب على تركيا وقف كل ممارساتها المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

والخميس الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، الخميس، إن بلاده ترفض مذكرة التفاهم التركية مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، مؤكدا رفض استخدامها كورقة للمساومة.

وأضاف دندنياس، في سلسلة تغريدات متتالية على حسابه بموقع "تويتر": "لا يمكن حتى أن تكون ورقة مساومة. ما هو غير موجود وغير قانوني يبقى غير قانوني وغير موجود".

وأكد وزير الخارجية اليوناني على إدراك بلاده للممارسات التركية لمحاولة تحقيق إنجازات لصالح نظام اردوغان، وأن الحكومة اليونانية ترفض هذه المحاولات ولن تقبلها ولن تقبل أن تكون ورقة مساومة.

