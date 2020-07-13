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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: أزمة كورونا يمكن أن تزداد سوءاً والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة في جنيف "اسمحوا لي أن أكون فجا في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".
وأضاف "إذا لم يتم اتباع التدابير الأساسية، فإن السبيل لوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال".
وتجاوز عدد حالات الإصابة 13 مليونا في جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين، وفقا لإحصاء رويترز، ليزداد بواقع مليون حالة في خلال خمسة أيام فحسب. وأسفرت الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من نصف مليون شخص.
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