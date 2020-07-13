نائبة بالكونجرس تقرر وقف حركة المرور لعبور بطة وأولادها الطريق

قامت نائبة بالكونجرس فى ولاية نيويورك الأمريكية بمساعدة بطة وأولادها فى عبور الطريق بعد توقيفها لحركة المرور، وشهدت الواقعة تعاطفًا كبيرًا من قائدى السيارات مع البطة وأولادها بحسب فيديو نشرته صحيفة " ذا صن" البريطانية.

يذكر أن كشف تقرير لصحيفة daily star البريطانية أنه أظهرت الأحياء في مدينة نيويورك نتائج "مذهلة" حيث تم تسجيل ما يقرب من 70٪ من معدل المناعة في بعض المناطق، وهذا قد يعني أن هؤلاء السكان يمكن حمايتهم من موجة ثانية من فيروس كورونا، ووفقًا للتقرير أصيب العلماء بالصدمة بعد العثور على مناطق في نيويورك سجلت نسبة 70٪ تقريبًا من المناعة ضد فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى أن الموجة الثانية يمكن منعها حيث ترى الأحياء أعلى معدل إيجابي في اختبارات الأجسام المضادة

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