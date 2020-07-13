اكتشاف خلايا الدماغ المتحكمة بالرغبة الشديدة في تناول السكر

حددت أبحاث جديدة خلايا الدماغ المحددة التي تتحكم في كمية السكر التي تتناولها ومقدار الرغبة في تذوق الطعام الحلو، ووفقًا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يستمتع معظم الناس بمذاق حلو بين الحين والآخر لكن الإفراط في تناول السكر دون رقابة يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في استهلاك الأطعمة السكرية والمشكلات الصحية المزمنة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2.

وأوضح التقرير أن فهم الآليات البيولوجية التي تتحكم في تناول السكر وتفضيل المذاق الحلو آثار مهمة على إدارة ومنع هذه المشاكل الصحية.

ووفقًا للدراسة الجديدة التي أجراها الباحثون بجامعة أيوا كارفر الأمريكية ركز الباحثون على إجراءات هرمون يسمى نمو الخلايا الليفية العامل 21 (FGF21). فمن المعروف أن هذا الهرمون يلعب دورًا في توازن الطاقة، والتحكم في وزن الجسم، وحساسية الأنسولين.

وأوضح الباحثون أن هذه أول دراسة يتم تحديدها حقًا حيث يعمل هذا الهرمون في الدماغ وقد قدم بعض الأفكار الرائعة جدًا عن كيفية تنظيم تناول السكر، حيث تم اكتشاف من قبل ان هذا الهرمون FGF21 يصنع في الكبد استجابةً لزيادة مستويات السكر، ويعمل في الدماغ لقمع تناول السكر وتفضيل المذاق الحلو.

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بناءً على هذه النتيجة، أظهر الفريق الآن، لأول مرة، خلايا الدماغ التي تستجيب لإشارات FGF21 وكيف يساعد هذا التفاعل في تنظيم تناول السكر وتفضيل الطعم الحلو وتم نشر الدراسة في مجلة Cell Metabolism العلمية.

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