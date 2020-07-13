شكرا لقرائتكم خبر عن Fda تمنح تصنيف المسار السريع للقاحين لكورونا "الأكثر تطورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية و BioNTechالألمانية إن لقاحين تجريبيين للفيروس التاجي كورونا حصلا على تصنيف "المسار السريع" من هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية fda وفقا لتقرير لوكالة رويترز.

والمرشحان للقاحات هما BNT162b1 و BNT162b2 ، هم الأكثر تطوراً من أربعة لقاحات على الأقل يتم تقييمها من قبل الشركات في التجارب الجارية في الولايات المتحدة وألمانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت الشركات إن BNT162b1 أظهر إمكانات ضد الفيروس ووجد أنه يتحمله جيدًا في التجارب البشرية المبكرة، وأوضحت الشركتان أنه من المتوقع نشر بيانات أولية من التجربة الألمانية لـ BNT162b1 في شهر يوليو الجارى.

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إذا نجحت الدراسات الجارية، وحصل مرشح اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية، قالت الشركات إنها تتوقع أن تصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية هذا العام وربما أكثر من 1.2 مليار جرعة بحلول عام 2021.

وأضافت الشركات إنها تتوقع بدء تجربة كبيرة مع ما يصل إلى 30 ألف مشارك في وقت لاحق من هذا الشهر ، إذا حصلوا على موافقة الجهات التنظيمية.

يتم منح حالة المسار السريع من قبل إدارة الغذاء والدواء لتسريع مراجعة الأدوية واللقاحات الجديدة التي تظهر القدرة على تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.