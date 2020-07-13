شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أوروبيون: الكرنب الطازج والزبادى يحميان من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم العلماء، أن تناول الكرنب سواء كان مخللا، أو سلطة، يمكن أن يحمي من الوفاة من فيروس كورونا، يعتقد الخبراء أن الأطعمة التي تحتوي على الكرنب الطازج أو المخلل قد تكون مفيدة ضد فيروس كورونا، عن طريق خفض مستويات المركب الذي يساعد الفيروس على إصابة الجسم.



الكرنب يحمى من الاصابة بفيروس كورونا

يقول باحثون أوروبيون، إنه قد يفسرتناول الكرنب والأطعمة المخمرة سبب انخفاض الوفيات في بلدان مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية، حيث تشكل جزءًا رئيسيًا من نظامهم الغذائي أثناء الوباء.



الكرنب يحمى من الاصابة بفيروس كورونا

أكد العلماء، أن الأطعمة الأخرى، مثل الحليب المخمر" الزبادى"، يمكن أن تحمي أيضًا من فيروس كورونا بنفس الطريقة، وثبت أن الدول التي تستهلك الكثير من الزبادي، مثل اليونان، وبلغاريا، وتركيا، شهدت أيضًا معدلات وفاة منخفضة.

وقالت صحيفة" The Sun "البريطانية، إن البروفيسور الذي قاد فريق الباحثين المؤلف من 25 شخصًا، غير نظامه الغذائي ليشمل الكثير من الكرنب بعد النتائج التي توصل إليها.



الزبادى له اهمية فى الوقاية من كورونا

قال الدكتور جان بوسكيه، الأستاذ الفخري للطب الرئوي في جامعة مونبلييه، بفرنسا، وخبير سابق بمنظمة الصحة العالمية: "تم اعطاء القليل من الاهتمام لانتشار وشدة فيروس كورونا، والاختلافات الإقليمية في النظام الغذائي، ولكن التغييرات في النظام الغذائي قد تكون لها فائدة كبيرة.

وأضاف، قد تلعب التغذية دورًا في الدفاع المناعي ضد فيروس كورونا Covid-19 ، مضيفا" لقد غيرت الآن نظامي الغذائي، ويشمل الكرنب الطازج ثلاث مرات في الأسبوع، والمخلل مرة واحدة في الأسبوع، والزبادى في وجبة الإفطار والخضراوات المخللة.

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نظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Clinical and Translational Allergy ، في معدلات وفيات فيروس كورونا والاختلافات الغذائية لكل بلد، ووجدت أن ألمانيا لديها معدل وفيات أقل بكثير، وكذلك النمسا، وجمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، ودول البلطيق وفنلندا، كما كانت معدل الوفيات منخفض فى بلغاريا واليونان ورومانيا، في حين كانت الوفيات أعلى بكثير من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة

وفقا للباحثين، فإنه قد يكون النظام الغذائي فرقا رئيسيا بين الدول، في الأشخاص الذين يعانون من وفيات منخفضة، يستهلك السكان المحليون مستويات عالية من الطعام المخمر، مثل مخلل الكرنب أو الزبادي والمشروبات المخمرة.

وقال، إن هذه الأطعمة وفيرة في مضادات الأكسدة، ويعتقد أنها تقلل من مستويات إنزيم رئيسي يسمى " ACE2"، وهو متصل بالخلايا في الرئتين ويستخدم من قبل فيروس كورونا كنقطة دخول إلى الجسم.

وأضاف، يعتقد العلماء أن الأطعمة المخمرة والكرنب، قد تحاصر الفيروس وتقلل من مستقبلات "ACE2"، الموجودة بالجسم والتي تعمل على تسهيل دخول الفيروس للجسم، مضيفا أن الأطعمة المخمرة لها نشاط قوي مضاد للأكسدة، ويمكن أن تحمي من فيروس كورونا Covid-19 الشديدة.

وأكد الدكتور بوسكيه، الرئيس السابق للتحالف العالمي لمنظمة الصحة العالمية ضد أمراض الجهاز التنفسي المزمنة: "وجدنا أن هذه الأطعمة قد تقلل من نشاط مادة "ACE2 " لأنها نها تحتوى على مضادات للأكسدة، موضحا أن اللبن المخمر، على سبيل المثال، معروف كمثبط طبيعى لمادة "2 ACE".

وقال، يرتبط فيروس كورونا التاجي بمادة" ACE2 " التي تسبب الإجهاد التأكسدي، والآثار المؤيدة للالتهابات والتليف، حيث أن الأطعمة المخمرة لها نشاط قوي مضاد للأكسدة ويمكن أن تحمي من فيروس كورونا Covid-19الشديد.