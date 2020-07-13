شكرا لقرائتكم خبر عن قائد لقاح إمبريال كوليدج: كميات كبيرة من لقاح كورونا بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ عالم بريطاني الذي يقود مشروع لقاح كورونا الذى تطوره إمبريال كوليدج لندن، بإمكانية إنتاج لقاح بكميات كبيرة بما يكفي لحماية جميع سكان المملكة المتحدة في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتقرير لصحيفة daily star البريطانية ، وأوضح البروفيسور روبن شاتوك أنه من الصعب التنبؤ إذا كان اللقاح الذي يتم تطويره حاليًا سيعمل بالتأكيد في ظروف العالم الحقيقي، قائلا" ما زال من غير المؤكد أنها ستنجح" .

وأشار إلى أنه إذا سار كل شيء على ما يرام، فسوف نحصل على إجابة عما إذا كان يعمل بحلول أوائل العام المقبل، وأوضح البروفيسور شاتوك إن أول متطوع صحي تلقى بالفعل جرعة صغيرة من اللقاح المحتمل، وبافتراض وجود التمويل لشراء هذا اللقاح ، يمكن أن يكون قد تم طرح هذا اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة في النصف الأول من العام المقبل.

وأوضح أن المملكة المتحدة تتطلع إلى القيام بعملية شراء متقدمة للقاح حتى تكون جاهزة للتشغيل، وهذا لا يعني استبعادها إلى أجزاء أخرى من العالم، ووعد قائلاً: "بمجرد أن نعرف أنه يعمل ، سيكون الجميع في طابور الانتظار للحصول على هذا اللقاح"، متابعا نحن محظوظون في المملكة المتحدة لأن لدينا مرشحين أقوياء للقاحات.

Advertisements

وحذرت الأستاذة سارة جيلبرت ، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد ، من أن أي لقاح للفيروسات التاجية من المرجح أن "تزيل الحافة" فقط من الأعراض بدلاً من توفير الحماية الكاملة.

وكان البروفيسور روبن شاتوك، الخبير البريطاني الذي يقود مشروع لقاح كورونا الذى تطوره إمبريال كوليدج لندن قد أكد من قبل أنه يمكن استخدام اللقاحات المتنافسة التي يتم تطويرها من قبل كل من جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن، حيث يمكن دمجها معاً للتغلب على فيروس كورونا، لأن طريقة عمل اللقاحين مختلفة وبالتالي هما يكملان بعضهما البعض.