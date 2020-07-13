شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بريطاني يكشف:لقاح كوفيد 19 قد يكون جاهزًا فى غضون عام إذا نجحت التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون لقاح Covid-19 جاهزًا في غضون عام إذا سارت التجارب على ما يرام، وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، قال البروفيسور"روبن شاتوك"، الذي يقود فريقًا يعمل على إنتاج لقاح في إمبريال كوليدج لندن، إن ما يكفي من اللقاح سيكون متاحًا لكل شخص في المملكة المتحدة إذا سارت التجارب "بشكل جيد".

وقد تم بالفعل إعطاء 15 متطوعًا اللقاحات التجريبية، ومن المتوقع أن يزداد الاختبار ليشمل ما يصل إلى 200-300 مشارك جديد في الأسابيع المقبلة.

وقال البروفيسور شاتوك: "إذا كنت تحتاج فقط إلى كمية صغيرة جدًا من المناعة ، فأعتقد أن معظم اللقاحات التي يتم تطويرها ستعمل بالفعل ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى استجابة مناعية قوية جدًا أو نوعية معينة من الاستجابة المناعية ، فنحن" سوف نعتمد على بعض المرشحين الآخرين لتجارب اللقاح".

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كما يتم تطوير لقاح آخر في جامعة أكسفورد ، وقد تركت الجهود المشتركة لكلا الفريقين البروفيسور شاتوك يشعر بالتفاؤل بأن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا قريبًا - خاصة مع انخفاض عدد الحالات.

وقال إنه على الرغم من عدم وجود يقين من أن اللقاح في إمبيريال أو أكسفورد لا يمكن أن يعمل، فإن احتمالية فشل كليهما `` منخفض جدًا ''.

ومع ذلك، وبالنظرإلى أهمية اللقاح والضغط لتطويره بسرعة، قال البروفيسور شاتوك إنه يجب إدخال أي لقاح بحذر لأن التجارب الكاملة الطبيعية لن تتم، ولا يزال يتعين تقديمهم بحذر شديد، مع المتابعة على المدى الطويل، لأن هذا الضغط للحصول على لقاح ولتحفيز الاقتصاد والتشغيل قوي حقًا".