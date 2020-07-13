شكرا لقرائتكم خبر عن "رويترز": تخفيض سعر المثيل الهندى من أفيجان لعلاج كورونا لدولار واحد للقرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جلينمارك الهندية، إنها ستخفض سعر العقار المثيل من عقار "أفيجان" والذى يطلق عليه "فافيبيرافير " favipiravir، إلى 75 روبية، أى حوالى دولار واحد فقط (0.9983 دولارًا) للقرص، لاستخدام طارئ مقيد في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة في الهند، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت رويترز، حصلت شركة جلينمارك Glenmark الشهر الماضي على موافقة الجهات التنظيمية الهندية لتصنيع وبيع الأدوية المضادة للأنفلونزا "فافيبيرافير " favipiravir، والتي يتم تصنيعها تحت اسم أفيجان بواسطة وحدة تابعة لشركة Fujifilm فوجى فيلم اليابانية، وياتى خفض سعر هذا العقار مما يجعله واحدا من أرخص علاجات فيروس كورونا COVID-19 المتاح في الدولة.

وقالت الشركة في بيان لها "يهدف تخفيض سعر الدواء ليكون متاحا بشكل أكبر لمرضى فيروس كورونا COVID-19في جميع أنحاء البلاد.

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وأضافت، يأتي تخفيض الأسعار في الوقت الذي تستمر فيه حالات فيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء الهند، سجلت البلاد زيادة قياسية في الإصابات يوم الأحد، ولديها أكثر من 870ألف إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الاثنين، وبلغ عدد الوفيات 23.174ألف، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفيدرالية.

وأشارت إلى أن دورة العلاج تتطلب أن يأخذ المريض 122 قرصًا على مدى 14 يومًا، وسيكلف الآن 8475 روبية (112.80 دولارًا) لكل مريض بالسعر الجديد.

على صعيد آخر، قال باحثون يابانيون يوم الجمعة، إن تجربة سريرية لقار أفيجان من فوجي فيلم أسفرت عن نتائج غير حاسمة كعلاج لفيروس كورونا COVID-19.

وقالت الشركة ومقرها مومباي، إنها بدأت أيضًا دراسة مراقبة ما بعد التسويق لمراقبة فعاليته وسلامته في 1000 مريض يتم اعطائهم العلاج عن طريق الفم.