حمية د. سيبي اكثر الرجيمات تداولاً في صيف 2020

هناك حميات تشتهر في بسرعة البرق بمجرد أن يتبعها أحد النجوم، أو أن يسطع نجمها في مواقع التواصل الاجتماعي فتتصدّر محرّكات البحث. ومن الحميات التي تلقى رواجاً مميزّاً هذا الصيف حمية د. سيبي Dr Sebi، إليك باختصار ما هي هذه الحمية، وكيف يمكن أن تتّبعيها، وما هي النتائج المرتقبة؟ والأهمّ من هذا كلّه، هل هي صحّية أوّلاً؟

ما هي حمية د. سيبي؟

هي حمية تعتمد على النباتات أعدّها اختصاصيّ في علم الأعشاب من هندوراس، اسمه ألفريدو دارينغتون باومان Alfredo Darrington Bowman المعروف بالدكتور سيبي Dr Sebi، علماً أنّه لا يتمتّع بأي شهادة طبيب أو دكتوراه في العلم الذي يختصّ به.

من المفترض أن تقوم هذه الحمية بتجديد شباب الخلايا بعد أن تتمّ أزالة كلّ السموم من خلال عملية قلوية الدم. في الحقيقة هذه الحمية موجّهة لكلّ شخص يودّ تحسين صحّته العامّة من دون الإعتماد على وسائل الطبّ الغربية.

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تقوم حمية د. سيبي على تناول لائحة مصغّرة من الأطعمة الموافق عليها بالإضافة إلى عدد من المكمّلات الغذائية. وهذه اللائحة تضمّ خضروات، وفواكه، وحبوب، ومكسّرات، وبذور، وزيوت، وأعشاب، ولا تتضمّن أي لحومات أو منتجات لبنية، كونها نباتية من أسلوب فيغان Vegan.

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قواعد لحِمية د. سيبي:



1- الاقتصار على تناول الأطعمة الموجودة فقط في اللائحة المصغّرة.

2- شرب ما يوازي 3.8 ليترات من الماء يومياً.

3- ممنوع تناول أي أطعمة من مصدر حيواني.

4- ممنوع تناول الكحول.

5- عدم تناول منتجات تعتمد على القمح، مع السماح فقط بتناول الحبوب التي تمّ إنتاجها بطريقة طبيعية، وهي موجودة ضمن اللائحة.

6- عدم تناول الفاكهة المعلّبة، أو الفاكهة التي لا تحتوي على البذور.

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سيّئات هذه الحمية



- هذه الحمية قليلة البروتين، حيث أنّ لائحتها لا تتضمّن أطعمة غنيّة بالبروتينات، مثل الفاصوليا، والعدس، والصويا، أو منتجات من مصدر حيواني. والبروتينات معروفة بمزاياها المقوّية للعضلات والبشرة والمفاصل.

- عليك بشراء المكمّلات المطوّرة من قبل د. سيبي إذا أردت الإستفادة من هذه الحمية، والتي تعِد بتنظيف الجسم من السموم وبتغذية الخلايا.

- هذه الحمية ليست مخصّصة للذين يودّون خسارة وزنهم، بل هي تهدف فقط إلى تحسية مستوى قلوية الدم، وتحسين الصحة العامة.

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