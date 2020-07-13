المخابرات العراقية تعلن عن إحباط مخطط إرهابي يستهدف مدنيين في العاصمة بغداد المزيد

أعلنت المخابرات العراقية، الإثنين، إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف مدنيين في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، في بيان، إنها تمكنت من "تنفيذ ضربة نوعية لعصابات داعش في حزام بغداد وتحديدا ضمن قاطع أبو غريب تم من خلالها إفشال مخطط لاستهداف تجمعات المواطنين داخل العاصمة بعمليات انتحارية".

وأضافت: "تم مداهمة أحد اوكارهم وقتل خمسة قياديين منهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

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وأوضحت أنه "أثناء العملية انفجر أحد الانتحاريين على قوة الفريق التكتيكي التابع لوكالة الاستخبارات مما أدى إلى استشهاد ضابط ومنتسب وإصابة خمسة آخرين".

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده.

وبين الحين والآخر، يطلق العراق عمليات عسكرية لملاحقة فلول التنظيم كان أحدثها "أبطال العراق" لملاحقة فلول داعش الإرهابي في بؤر وجوده شمال وغرب البلاد.