سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 13 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين، ليواصل رحلة الهبوط السريعة بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية، في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.

وبدأت الليرة اللبنانية منذ أيام رحلة صعود أمام الدولار، بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي متدن عند 9500 ليرة مقابل الدولار.



الدولار في السوق السوداء

وخلال تعاملات صباح اليوم في السوق السوداء، سجل الدولار 6400 ليرة للشراء و6700 ليرة للبيع، مقابل 6800 ليرة للشراء و7100 ليرة للبيع، صباح أمس.

وكانت السوق السوداء قد شهدت مساء أمس الأحد، هبوطا كبيرا للغاية في أسعار الدولار إلى أقل من 6 آلاف ليرة، حيث قال متعاملون أن السعر وصل إلى 5800 ليرة.

لكن المتعاملين شككوا في مصداقية هذه الأسعار خاصة وأن أحد لم يبع على هذا المستوى المنخفض فيما نشطت عمليات الشراء من قبل التجار.

وفي الساعات اللاحقة، عاود الدولار الارتفاع مرة أخرى حتى سجل 6400 ليرة.

وترجح وسائل إعلام لبنانية أن ثمة "لعبة" تدار هدفها الايحاء بنزول سريع للدولار لحض حائزيه على بيعه، قبل أن تقفز العملة الخضراء مجددا إلى ما فوق 15 ألف ليرة.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة.

ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

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الصرافين

وأعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/ حزيران 3810 ليرة.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

البنوك

وفي البنوك سجل الدولار 3850 ليرة لبنانية.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.