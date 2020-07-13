علاج السعال عند الرضع وحديثي الولادة بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - لا يعد السعال عند الأطفال وخاصة الرضع وحديثي الولادة مرضاً بحد ذاته، ولكنه عرضاً يترافق مع أعراض أخرى يكون لها مسبباتها، ولذلك يجب البحث عن الأسباب وعلاجها، كما يجب إتباع الطرق المنزلية لتخفيف أعراضه المزعجة، ولذلك يتناول الدكتور ربيع سعادات، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة ظاهرة السعال عند الرضع وعلاجها في البيت كالآتي.

أسباب السعال عند الرضع

إصابة الرضيع بالتهابات الجيوب الأنفية.

التعرض لعدوى فيروسية تؤدى لتضخم الأحبال الصوتية مما يؤدي لإصابته بالسعال.

التهاب اللوزتين وإصابتهما بالاحتقان يسبب السعال وارتفاع درجة الحرارة والتعب الشديد

التهابات القصبة الهوائية بسبب التعرض لتيارات الهواء الباردة.

التعرض لنوبات الرشح والانفلونزا.

علاج السعال عند الرضع بالأعشاب

لا يفضل أن يتم تقديم الأعشاب على شكل شراب أو شاي للرضع قبل عمر الستة أشهر، ويجب أن تستشير الأم الطبيب قبل القيام بذلك، وبعض الأعشاب لا يفضل تقديمها بتاتاً للرضيع، ولذلك فوصفات الجدات يجب عدم إتباعها لأنها قد تضر المولود، فمثلاً تقديم البابونج للمولود يسبب له القيء، وكما أن هناك بعض الأعشاب يمنع تقديمها للأم المرضعة لأنها تؤثر على حليبها، ولذلك يمكن إستخدام الوصفات الآتية.

بخار مغلي أوراق الزعتر

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يعتبر الزعتر من الأعشاب التي تعمل كمفعول السحر بالنسبة للتطهير سواء المعوي أو للجهاز التنفسي.

ونظراً لصغر سن الرضيع فلا يحبذ تقديمه على شكل شاي، بل يتم تعريض الرضيع لبخار مغلي أوراق الزعتر بطريقة غير مباشرة للإستفادة من فوائده العظيمة.

يتم غلي بعض أوراق الزعتر بوضعها في ماء مغلي ثم تعريض البخار المتصاعد منها للطفل الرضيع بدون أن يلامسه مباشرة، بحيث يوضع الإناء الذي يتصاعد منه البخار بجوار رأس الرضيع مما يساعد على تهدئة السعال والنوم، وكذلك التخلص من البلغم.

قطرات الماء المالح

وهذه قد يتم صنعها في البيت أو يمكن الحصول عليها من الصيدلية.

يمكن وضع قطرات قليلة في أنف الرضيع لكي يستطيع أن يتنفس ويخف السعال.

يعمل الماء المالح ويكون مقطراً على تليين ممرات التجاويف الأنفية وتذويب المخاط مما يقلل من حدة السعال.

تدليك صدر الرضيع بالزيوت الطبيعية