دراسة أميركية: ضرورة ممارسة الرياضة بعد الولادة بأسبوعين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 01:42 مساءً - نشرت الكاتبة الأمريكية "أليكسندرا سايكيلاريو" في تقرير منشور على موقع "بيبي غاغا" الأميركي دراسة طويلة عن أهمية ممارسة الرياضة بعد الولادة، وكذلك بعض التمارين الهامة للأم النفساء لكي تستعيد صحتها الجسدية والنفسية، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" كل ما ورد في هذه الدراسة من أجل صحتك وممارسة أمومتك الجديدة بحب وسلام كالآتي.

فوائد الرياضة للصحة البدنية

ممارسة الرياضة مهمة للأم بعد الولادة لأنها تساعدها في التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة.

وترى أن التمرين المنتظم خلال فترة التعافي من الولادة أي النفاس يساهم في تقوية الجسم وإعادة تدريبه.

كما أن الحمل يؤثر على العضلات الأساسية ويضعف عضلات الحوض، مما قد يؤدي لمشاكل في حالات معينة.

من هذه الحالات أن عضلات الحوض الضعيفة يمكن أن تؤدي لمشاكل صحية، حتى في المستقبل البعيد، مثل تدلي أعضاء الحوض وسلس البول.

كما أن وضعية المرأة النفساء أيضاً تصبح منحنية بعد حملها لتسعة أشهر، ولهذا من المهم الانخراط بالتدريبات التي تحسّن الوضع الجسدي على وجه التحديد.

فوائد الرياضة للصحة العقلية

حسبما أورد موقع " مايو كلينك" فالرياضة ليست مفيدة للصحة الجسمية فقط، ولكنها مفيدة للصحة العقلية حيث تعمل على

مقاومة ما يعرف ب " إكتئاب ما بعد الولادة".

لتقليل من التوتر النفسي والعصبي.

والحصول على نوم أفضل في الليل خصوصاً مع تغير نظام النوم بسبب الرضاعة.

نصائح قبل البدء بالرياضة بعد الولادة

ترى الكاتبة أليكسندرا سايكيلاريو أن جميع الأجسام تتغير بعد الحمل، وبدلا من محاولة العودة لشكل الجسد قبل الحمل، يكون الأهم هو قبول الجسم الجديد كما هو.

يجب على الأم النفساء العمل على جعل جسمها بصحة جيدة قبل كل شيء.

ويجب أن تعرف الأم النفساء أن الأجسام تختلف وبالتالي لن تعطي جميع التمارين النتيجة نفسها للكل.

وقبل البدء بنظام تمرين جديد، يوصى بالتحدث إلى طبيبك واتباع نصائحه حول كيفية التعافي الآمن والفعال بعد الولادة خصوصاً في حال وجود جرح خياطة مهبلي أو الولادة القيصرية.

تمرين "وضعية الطائر على الكرة"

فحسب موقع "هيلث لاين"، ويقول الموقع إن هذا التمرين مفيد بشكل خاص للمساعدة في الثبات وتحسين الوضعية وآلام الظهر. وستحتاج الأمهات إلى كرة تمرين لتكرار هذه الحركة.

Advertisements

وللقيام بذلك، اتبعي الخطوات الآتية

1- استلقي وبطنك على الكرة واجعلي جسمك مستقيماً حتى تتمكن أصابع قدميك وراحتيك من الوصول إلى الأرض.

2- أنظري إلى الأرض أثناء مدك لقدمك اليسرى وذراعك الأيمن.

3- عليك البقاء على هذه الوضعية لعدة ثوان وستشعرين بإحساس خفيف بالألم أو الشد.

4- ارجعي إلى وضعية البداية، والآن ستقومين بالحركة نفسها ولكن مع اليد والساق المعاكستين.

5- كرري هذا التمرين من 20 إلى 30 مرة، مع زيادة عدد تكرار الحركة كل يوم.