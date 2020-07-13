شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كورية: ريميديسيفير يحقق تحسنا فى مرضى كورونا بمعدل واحد من كل 3 مرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات الصحية، بكوريا الجنوبية، أن واحدا من كل 3 مرضى هناك مصاب بفيروس كورونا مصاحبة بمضاعفات خطيرة من COVID-19 أظهر تحسنا في حالتهم بعد أن حصل على علاج مضاد للفيروسات" ريميديسيفير" وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالوا، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لتحديد ما إذا كان التحسن يُعزى إلى الدواء أو عوامل أخرى مثل مناعة المرضى، والعلاجات الأخرى.

وأضافت، كان عقار ريميديسيفير" Remdesivir "في طليعة المعركة العالمية ضد فيروس كورونا COVID-19 بعد أن ساعد الدواء الذي تم إعطاؤه عن طريق الوريد على تقصير أوقات الشفاء في المستشفى في تجربة سريرية أمريكية، وقد أضافت العديد من الدول بما في ذلك كوريا الجنوبية الدواء إلى قائمة العلاج لمرضى فيروس كورونا التاجي الجديد.

وقالت جيلياد في أحدث تحديث لها عن الدواء، إن التحليل أظهر أن ريميديسيفير ساعد في تقليل خطر الوفاة في مرضى بفيروس كورونا COVID-19 وخاصة المصابين بأمراض شديدة لكنها حذرت من أن هناك حاجة لتجارب سريرية صارمة لتأكيد الفائدة.

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من جانبه، أفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكوري، عن نتائج أول مجموعة من 27 مريضًا تم إعطاؤهم علاجات مختلفة يتضمن البحث عقار ريميديسيفير في مستشفيات مختلفة.

وقال كون جون ووك نائب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، إن 9 من المرضى أظهروا تحسنا في حالتهم، ولم يظهر على 15 منهم أي تغيير، وساءت حالة 3 منهم.

وقال ووك، إن النتيجة لم تتم مقارنتها مع مجموعة التحكم، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل لاستكمال فائدة الدواء.

في يونيو، طلبت كوريا الجنوبية من جيلياد توريد ما يكفي من دواءها لعلاج أكثر من 5000 مريض بفيروس كورونا كوفيد -19 استعدادًا لموجة ثانية محتملة من العدوى.

تكافح كوريا الجنوبية، من تفشي فيروس كورونا المستمر، حيث تم الإبلاغ عن 62 حالة جديدة حتى الأحد، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 13.479 حالة مع 289 حالة وفاة.