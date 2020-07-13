كورونا حول العالم.. رقم قياسي بالهند و"صفر إصابات محلية" في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 571 ألفا و674 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الإثنين، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 13 مليونا و41 ألفا و719 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و588 ألفا و125 مصابا، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

159 إصابة جديدة في ألمانيا





سجلت ألمانيا 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 198963.

وشهدت ألمانيا حالة وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة.

المكسيك الرابعة عالميا





أظهرت بيانات رويترز تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك 35 ألف حالة الأحد متخطية إيطاليا لتصبح رابع أكبر بلد في عدد ضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

لكن الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال الأحد إن الوباء "يفقد قوته" في المكسيك وألقى باللوم على ما وصفها بوسائل إعلام "محافظة" في بث القلق.

وسجلت المكسيك 276 وفاة و4482 إصابة جديدة بالفيروس، الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 35006 وفيات و299750 حالة إصابة، فيما سجلت إيطاليا 34954 وفاة و243061 إصابة.

162 وفاة جديدة في الفلبين





أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الإثنين، تسجيل 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا وقالت مسؤولة بالوزارة إن السلطات أضافت حالات تعود إلى يونيو/حزيران بعد التحقق من أسباب الوفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الفلبين وصل إلى 1534 بينما زادت الإصابات بواقع 2124 حالة إلى 56259 في المجمل.

وقالت ماريا روزاريو المسؤولة بالوزارة في مؤتمر صحفي: "في إطار عملية توفيق للبيانات جارية حاليا لا يمكن أن نهمل حالات لم تدرج حتى الآن في إحصاء الوفيات الرسمي".

وأوضحت أن أكثر من نصف الوفيات الأخيرة البالغ عددها 162 حالة تعود إلى شهر يونيو/حزيران، مضيفة أن الوزارة تتوقع الإعلان عن المزيد في ظل استمرار عملية توفيق البيانات.

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إصابات البرازيل تقترب من مليونين

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا الأحد، مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونا و864 ألف حالة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى الأحد وصل إلى 72100 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ويقول خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات

رقم قياسي في الهند





أعلنت السلطات الصحية في الهند، الإثنين، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بإصابة 28 ألفا و 701 شخص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبدأت السلطات في العديد من المدن الهندية عمليات إغلاق صارمة بعد محاولة التخفيف لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الإصابات في البلاد إلى 878 ألفا و254 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة عن 500 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و174.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

8 إصابات جديدة في الصين





أعلنت الصين، الإثنين، تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها من القادمين من خارج البلاد، مع انخفاض الإصابات المجتمعية المحلية إلى ما يقرب من الصفر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال أمس فيما لا يزال 320 مريضاً يخضعون للعلاج، مع وجود 117 شخصاً آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به دون ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى الإثنين 4634 حالة وفاة نتيجة الإصابة بـ"كوفيد -19" من أصل 83 ألفا و602 حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.