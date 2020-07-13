شكرا لقرائتكم خبر عن عشان ميخافش منهم.. إزاى تهيئي طفلك قبل زيارة الطبيب ورؤية الأقنعة على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشار الكمامة فى كل مكان قد يبدو أمرا طبيعيًا لنا وللأطفال يبدو أمرًا غريبًا ومخيفًا فى بعض الأحيان فيجهل العديد منهم سبب ارتداء هذه الأقنعة مرة واحدة وخصوصًا عند زيارة الطبيب والمستشفيات، لذلك عليك بتدريبك طفلك وتأهيله حتى لا يتأثر نفسيًا، وحسب ما ذكره موقع kidshealth يمكنك مساعدة طفليك أثناء الزيارات الطبية عن طريق.

للأطفال الأكبر سنًا

1:قبل زيارة الطبيب تحدث مع طفلك عن فكرة الأقنعة الطبية وارتداء الأطباء لها دائمًا للوقاية من العدوى فى المستفيات ومن الممكن أن تقول لطفلك: "أعتقد أننا سنرى الأطباء والممرضات يرتدون أقنعتهم اليوم. إنه شيء جديد يفعلونه لإيقاف الجراثيم، و اشرحها بطريقة تبدو واقعية وهادئة".

2:إذا كنت سترتدي أقنعة، أخبر طفلك: "قد نرتدي أقنعة أيضًا، نريد أن نوقف الجراثيم أيضًا، أليس كذلك؟" إن معرفة ما يمكن توقعه يساعد الأطفال من جميع الأعمار على الشعور بالاستعداد والراحة.

3: كن صادقًا مع طفلك، ولكن ركز على الأشياء الجيدة التي يمكن أن تقوم بها الأقنعة، بدلاً من الأشياء السيئة التي يمكن للفيروس أن يفعلها، على سبيل المثال، قد تقول: "بسبب الفيروس التاجي الذي يحدث، يقوم الجميع بأشياء إضافية لمنع انتشار الجراثيم، وارتداء الأقنعة هي إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها إيقاف الفيروس."

4: دع الأطفال يظهرون ما يعرفونه، قم بدعوة الأطفال ليخبرونك بالأشياء التي يقومون بها لوقف الجراثيم مثل غسل اليدين واستخدام المناديل عند السعال والعطس واستغل الفرصة بتعريفهم عن الكمامة ودورها فى منع العدوى.

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للأطفال الصغار الذين يشعرون بالاستياء من الأقنعة

اقبل رد فعلهم، اعلم أنه من الطبيعي أن يتفاعل الأطفال الصغار بحذر مع الأشياء التي لا يتوقعونها أو يفهمونها أو يشعرون بها، دعهم يأخذون وقتهم لمعرفة كل شىء جديد.

طمأنهم، سوف يتطلع الأطفال إليك لتهدئتهم ودعمهم، دعهم يجلسون في حضنك وقل لهم: "أنت بخير، أنا هنا" عندما تساعدهم على الشعور بالأمان، يمكنهم البدء فيالتكيف مع ما هو مختلف أو جديد، يمكن أن يبدأوا في الشعور بحذر أقل وأكثر فضولًا.

كن مرحًا وأظهر الحب، إذا بدت اللحظة مناسبة ، فابحث عن طريقة للعب مع طفلك أثناء وجودك في الزيارة الطبية.

إذا بدا طفلك منزعجًا أو قلقًا أو متوترًا أثناء الزيارة فيجب بعد الزيارة، أن تتحدث مع طفلك قد تقول: "كان الجميع مختلفين اليوم يرتدون تلك الأقنعة ، أليس كذلك؟" ثم استمعله ودع طفلك يخبرك كيف كان الحال بالنسبة له، يمكنك رسم صور لأشخاص يرتدون أقنعة وليسوا يرتدون أقنعة أو اصنع قناع لعب ودع دمية أو حيوانًا محشيًا يجربه، يمكن أن يساعد اللعب والرسم الأطفال على معرفة ما رأوه ويشعرون به إنها طريقة لإعادة التدريب والتدرب، وذلك يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد أكثر في المرة المقبلة.