شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب التعرق دون جهد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر أسباب كثرة التعرق دون أن يبذل الإنسان جهداً يستدعي ذلك.
وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن من أسباب كثرة التعرق بدون جهد:ارتفاع وهبوط الضغط، وزيادة نشاط الغدة الدرقية.
وأشار إلى أن من أسبابه أيضا هبوط السكروالتهابات الصدروارتفاع درجة الحرارةوضعف القلب.
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