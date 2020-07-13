شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب التعرق دون جهد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر أسباب كثرة التعرق دون أن يبذل الإنسان جهداً يستدعي ذلك. Advertisements وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن من أسباب كثرة التعرق بدون جهد:ارتفاع وهبوط الضغط، وزيادة نشاط الغدة الدرقية. وأشار إلى أن من أسبابه أيضا هبوط السكروالتهابات الصدروارتفاع درجة الحرارةوضعف القلب.

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