شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشاكل جلدية مرتبطة بالحر الشديد..خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة الشديدة يتعرض الكثيرون لمشاكل لالتهابات ومشاكل جلدية مختلفة ، نتيجة الحرارة العالية وحسب ما ذكره موقع aad.org فإن أبرز المشاكل الجلدية فى فصل الصيف هى:

مشاكل جلدية فى فصل الصيف:

1: ظهور حب الشباب، وذلك عندما يختلط العرق بالبكتيريا والزيوت على بشرتك، ويمكن أن يسد المسام إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، لذلك ينصح بغسل الوجه دائما وعدم التعرض للحرارة العالية.

2: التهابات الجلد والحروق الشديدة من أبرز المشاكل الجلدية التى نتعرض لها فى فصل الصيف نتيجة الحرارة العالية، لذلك ينصح بوضع كريم الشمس قبل الخروج من المنزل.

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3: التهاب الجريبات، من ابرز المشاكل الجلدية التى نعانى منها فى فصل الصيف، حيث تبدو بصيلات الشعر المصابة مثل البثور وتسبب الشعور بالحكة والالتهاب.

4: الكلف، من المشاكل الجلدية الشهيرة التى نتعرض لها نتيجة التواجد في الشمس يمكن أن تسبب بقع بنية ورمادية على أماكن مختلفة من الجسم.

5:حمو النيل، من أبرز المشاكل التى نعانى منها فى فصل الصيف وتسبب حكة شديدة فى الجلد وهنا ينصح بارتداء ملابس قطنية خفيفة والاستحمام بالمياه الباردة.

6:الاكزيما من المشاكل الجلدية الشهيرة التى تسبب التهاب وألم فى الجلد، وينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

ولتعزيز صحة الجسم والبشرة فى فصل الصيف ينصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة ووضع كريم واقى للشمس قبل الخروج بنصف ساعة.