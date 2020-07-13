شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غريبة تدل على اقتراب موعد الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الدورة الشهرية عند السيدات هناك بعض العلامات الملحوظة التى تدل على ذلك أبرزها ألم البطن الشديد ولكن حسب ما ذكره موقع mirror هناك بعض العلامات الغريبة التى تجهلها العديد من السيدات وتدل على اقتراب موعد الدورة الشهرية وهى:

1:الصداع النصفي

تعاني الكثير من النساء من نوبات صداع نصفي سيئة جدًا في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية ، ويمكن أن يكون الألم أسوأ من التقلصات.

ومن المعروف أن الصداع النصفي يرتبط بالهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية - هرمون الاستروجين والبروجسترون.

ووفقًا للإرشادات الرسمية الصادرة عن جمعية الصداع الأمريكية ، فإن نافذة "الصداع النصفي للدورة الشهرية" تتراوح بين يومين قبل بدء الدورة وبعد ثلاثة أيام.

2:تغيرات في حركة الأمعاء

سوف تجد معظم النساء تغيرات في حركة الأمعاء خلال فترة الحيض، خلال الأيام القليلة الأولى ، يطلق جسمك البروستاجلاندين الكيميائي ، مما يجعل الرحم ينقبض.

لكن البروستاجلاندينات تنحرف أحيانًا إلى الأمعاء ، لذا تنقبض أيضًا.

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3:تغيرات فى الثدى

اثناء اقتراب فترة الدورة الشهرية يكون الثدى أكثر ألما وتورم، وقال أخصائي أمراض النساء أليكسا دويك أن تورم الثدي يمكن أن يحدث في بعض الأحيان على مدار أسبوع كامل ، وليس من غير المألوف أن ترتدي حمالة صدر، وهذا بسبب ارتفاع مستويات البروجسترون.

توصي الدكتورة ريبيكا برايتمان ، طبيبة أمراض النساء في مدينة نيويورك ، بتناول كمية أقل من الكافيين ، أو استخدام كيس ثلج أو وسادة تدفئة على صدرك ، أو تناول مسكنات الألم.

4:الاشتياق للسكريات

تعاني من الكثير من التغيرات الهرمونية في الدورة الشهرية، ليس فقط أنك تشعر بالنشاط الجنسي أكثر ولكنك تتوق إلى الكثير من السكر والأطعمة الدهنية.

5:زيادة الوزن

تتعرض السيدات لزيادة الوزن حيث تقول أليسا دويك إن ارتفاع هرمون البروجسترون هو المسؤول هنا، بالنسبة لمعظم الناس ، يزول التقلب في غضون أيام قليلة من بدء الدورة الشهرية.

6:التمرين أصعب

تجد العديد من النساء أن ممارسة التمارين الرياضية يساعد بالفعل في تخفيف التشنجات عندما يتوقعن الدورة الشهرية ، ولكن وقتك في الشهر يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة.