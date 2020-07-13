شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل علاجات منزلية لنزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث نزلات البرد والإنفلونزا بسبب الفيروسات وتؤثر على الجهاز التنفسي العلوي كما تشمل الأعراض الشائعة لها الصداع والحمى وسيلان الأنف وآلام الجسم والسعال والعطس، والعلاجات المنزلية تعمل كعلاج فعال لنزلات البرد والإنفلونزا فيما يلي 4 علاجات منزلية تقليدية للبرد والإنفلونزا، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

وتنتقل معظم فيروسات البرد والإنفلونزا من شخص لآخر عبر قطرات تنفسية صغيرة يتم إرسالها عبر الهواء عندما يسعل الناس أو يعطسون أو يتحدثون. يمكن أن تهبط هذه القطيرات في فمك أو أنفك، وتستنشق في رئتيك.

علاجات منزلية لنزلات البرد والأنفلونزا

العسل والتوابل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يساعد العسل الممزوج بالفلفل الأسود وعصير الزنجبيل على تخفيف التهاب الحلق يمكنك أيضًا تناول ملعقة كبيرة من العسل لتهدئة تهيج الحلق.

اللبن والكركم

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الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا الكركم الممزوج بالحليب يساعد على تخفيف أعراض البرد والانفلونزا. خذ هذا الخليط قبل النوم ليلا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

الثوم

يستخدم الثوم في جميع أنواع المأكولات تقريبًا تم استخدامه لسنوات لفوائده العلاجية. وهي محملة بما يقرب من 100 مركب كيميائي نشط بما في ذلك العديد من مضادات الأكسدة القوية.

تناول الثوم المسلوق إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس أما لمزيج اللوزتين، يخلط الثوم المهروس مع الخل ثم يتغرغر به.

العسل بالليمون

العسل ممزوج بالليمون رائع لوقف تقدم العدوى كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.