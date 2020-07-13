شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح علاقة أدوية «قرحة المعدة» بانتقال فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور صالح سالم الغامدي، استشاري قلب الكبار، بعدم التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، خاصة لمن يعاني قرحة المعدة وارتجاع المريء.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “دراسة جديدة تؤكد على أن الأدوية المضادة لقرحة المعدة وارتجاع المريء قد تضاعف من خطر الاصابة بكورونا 2-4 مرات”.

وأضاف الغامدي، أنه من المعروف أن حمض المعدة من خطوط الدفاع ضد الميكروبات”، مضيفا “لا توقف أدويتك دون استشارة طبيبك، ومن الأفضل لمن يستخدمها للوقاية فقط تخفيض الجرعة إلى أقل ما يمكن”.