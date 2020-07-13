شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع السكر بشكل غير طبيعي في مرضى COVID-19 يسبب مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المعروف أن فيروس كورونا يشكل خطرًا على كبار السن، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضح العلماء أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم من خطر متزايد من حدوث مضاعفات شديدة، وأكثر من ضعف احتمال تعرضهم للوفاة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن فرط سكر الدم (ارتفاع غير طبيعي في سكر الدم) يرتبط بارتفاع خطر الوفاة في حالات الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والصدمات والجراحة، من بين حالات أخرى.

ومع ذلك، لم يكن هناك ارتباط مباشر بين مستوى الجلوكوز في الدم الصائم (FBG) عند الدخول إلى المستشفى والنتائج السريرية لمرضى COVID -19 دون تشخيص مرض السكري.

ووفقًا لباحثين من جامعة Huazhong في الصين تظهر هذه الدراسة، لأول مرة، أن ارتفاع مستوى الجلوكوز مرتبط بشكل مستقل بزيادة معدل الوفيات لمدة 28 يومًا والنسب المئوية للمضاعفات في المستشفى في COVID -19 من المرضى دون تشخيص سابق لمرض السكرى.

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وبالنسبة للنتائج التي نشرت في مجلة Diabetologia فحص فريق البحث العلاقة بين مستوى الجلوكوز عند القبول ووفيات 28 يومًا من مرضى COVID-19 دون تشخيص مرض السكري سابقًا في مستشفيين، وقيمت الدراسة بأثر رجعي جميع مرضى COVID -19 المتتاليين مع نتيجة معروفة في 28 يومًا وقياس نسبة الجلوكوز عند القبول من 24 يناير إلى 10 فبراير في مستشفيين مقرهما في ووهان الصين.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم كانوا أكثر عرضة للوفاة بـ 2.3 مرة من أولئك في المجموعة الأدنى، وهي نتيجة ذات دلالة إحصائية، وكانت احتمالات الوفاة في المجموعة المتوسطة (قبل السكري) المتوسطة بنسبة 71% أكثر من تلك الموجودة في المجموعة الأدنى، على الرغم من أن هذه النتيجة كانت ذات دلالة إحصائية.

كما أظهرت البيانات أن الرجال كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 75% من النساء، وكان المرضى الذين يعانون من درجات جلوكوز أعلى أكثر عرضة للوفاة.

وأضافوا أن المرضى الذين يعانون من حالات لا تتعلق بمرض السكري، مثل الإنتان الحاد ومتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS) وإصابات الدماغ المؤلمة يميلون إلى ارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم.